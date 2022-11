The Vaccine War: 'द कश्मीर फाइल्स' नंतर विवेक अग्निहोत्रींकडून नव्या चित्रपटाची घोषणा, व्हॅक्सिनवर असेल नवा सिनेमा

The Vaccine War: 'द काश्मीर फाइल्स'चे दिग्दर्शक विवेक अग्निहोत्रींच्या नव्या चित्रपटाची वाट पाहणाऱ्या चाहत्यांसाठी एक आनंदाची बातमी आहे. आता विवेक 'द व्हॅक्सिन वॉर' नावाचा चित्रपट घेऊन येत आहे.

The Vaccine War: ‘द काश्मीर फाइल्स’ (The Kashmir Files) या चित्रपटाचे दिग्दर्शक विवेक अग्निहोत्री (Vivek Agnihotri) यांनी त्यांच्या पुढील प्रोजेक्टची घोषणा केली आहे. मोठ्या गॅपनंतर, ते एक नवीन आणि अनोखा प्रोजेक्ट घेऊन चाहत्यांसमोर आले आहेत. या चित्रपटाचे नाव ‘द व्हॅक्सिन वॉर’ (The Vaccine War) असे सांगितले जात आहे. विवेक अग्निहोत्री यांनी चित्रपटाचे पहिले पोस्टर शेअर करताना या प्रोजेक्टबद्दल चाहत्यांना माहिती दिली आहे. यानंतर चाहते एक्सायटेड झाल्याचे पाहायला मिळतेय.

विवेक यांनी शेअर केले पोस्टर

पोस्टरमध्ये लसीची एक बॉटल असल्याचे दिसून येते. ज्यावर ‘द व्हॅक्सिन वॉर’ लिहिलेले आहे. यासोबतच ही कथाही सत्य घटनेवर आधारित असल्याचे विवेक अग्निहोत्री यांनी सांगितले. 11 भाषांमध्ये प्रदर्शित होणाऱ्या या चित्रपटाचे शूटिंग लवकरच सुरू होणार आहे. मात्र यामध्ये कोणते कलाकार असतील याविषयी माहिती समोर आलेली नाही. पोस्टरमध्ये लिहिले आहे, ‘एक अशी लढाई जी तुम्ही लढली होती, परंतु तुम्हाला त्याबद्दल माहिती नाही. आणि तीच लढाई तुम्ही जिंकली आहे.’ तसेच हा चित्रपट Independence Day, 2023 ला रिलीज होणार आहे.

नव्या चित्रपटामुळे चाहते खूश

विवेकच्या आगामी चित्रपटाच्या घोषणेने चाहते खूप खूश आहेत आणि त्यांच्या पोस्टवर कमेंट्सचा पाऊस पाडत आहेत. एका यूजरने लिहिले की, ‘हा सुपर डुपर हिट चित्रपट असेल. मी माझ्या मित्रांसोबत फर्स्ट डे फर्स्ट शो बघेन.’ तर दुसर्‍या यूझरने लिहिले की, ‘खूप छान@vivekagnihotri सर.’ आणखी एका यूजरने लिहिले की, ‘भारताचे जेम्स कॅमेरून आणखी 250 कोटींचा चित्रपट देणार आहेत. राइट?

सुपरहिट ठरला होता द काश्मीर फाइल्स चित्रपट

चित्रपटाची निर्मिती पल्लवी जोशी करणार आहेत. या विवेक अग्निहोत्री यांच्या या पत्नी आहेत. ‘द काश्मीर फाइल्स’ची निर्मिती त्यांनीच केली होती. चित्रपटातही अभिनय देखील केला होता. ‘द कश्मीर फाइल्स’ या चित्रपटाने बॉक्स ऑफिसवर धुमाकूळ घातला होता. या चित्रपटाने अनेक विक्रम आपल्या नावावर केले. केवळ 100-200 कोटीच नाही तर यापेक्षा जास्त कमाई करून हा वर्षातील पहिला सर्वाधिक कमाई करणारा चित्रपट ठरला होता. लॉकडाऊननंतर, विवेक अग्निहोत्रीच्या चित्रपटाप्रमाणे कोणत्याही चित्रपटाने बॉक्स ऑफिसवर चांगली कामगिरी केली नव्हती. ज्यांची कास्टिंगही फार मोठी नव्हती.