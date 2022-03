Tiger 3 Release Date: सलमान खान (Salman Khan) आणि कतरिना कैफ (Katrina Kaif) याच्या आगामी ‘टायगर 3’ या चित्रपटाची (Tiger 3) चाहते अनेक दिवसांपासून वाट पाहत आहेत. अखेर निर्मात्यांनी आज या चित्रपटाचा टीझर रिलीज (Tiger 3 Teaser Date Out) केला आहे. या टीझरमध्ये सलमान खान पूर्ण स्वॅग आणि जोशात दिसत आहे. दुसरीकडे कतरिना कैफ देखील आपल्या अॅक्शनच्या माध्यमातून प्रेक्षकांची मने जिंकण्यासाठी पुन्हा एकदा सज्ज झाली आहे. टीझरसोबतच निर्मात्यांनी चित्रपटाची रिलीज डेटही जाहीर केली आहे. ‘टायगर 3’च्या टीझरमध्ये कतरीनाची अॅक्शन आणि सलमानच्या स्वॅगची झलक पाहायला मिळते. कतरिना कैफ ब्लॅक आउटफिटमध्ये फायटिंग स्टंट करताना दिसत आहे.Also Read - Salman Khan आणि Katrina Kaifच्या 'टायगर 3'चे दिल्लीत शुटिंग सुरु, फोटो सोशल मीडियावर व्हायरल!

सलमान खानने आपल्या ट्विटर हॅडलवरून ‘टायगर 3’ चित्रपटाचा पहिला टीझर शेअर केला आहे. हा टीझर शेअर करताना कॅप्शनमध्ये सलमानने लिहिले “आपण सर्वांनी स्वतःची काळजी घेऊया. 2023 च्या ईदला टायगर 3 हिंदी, तमिळ आणि तेलगूमध्ये रिलीज होत आहे. 21 एप्रिल 2023 रोजी पहा तुमच्या जवळच्या मोठ्या स्क्रीनवर”. दरम्यान, यशराज फिल्म्सने नुकतीच शाहरुख खानच्या पठाणच्या रिलीजची तारीख जाहीर केली होती आणि तेव्हापासून चाहते ‘टायगर 3’ च्या रिलीजच्या तारखेची आतुरतेने मागणी करत होते. Also Read - Salman Khan Photo With Mother: सलमान खानचा आईसोबतचा हा सुंदर फोटो होतोय व्हायरल, पोस्ट शेअर करत म्हणाला...

Hum sab apna apna khayal rakhen.. Tiger3 on 2023 Eid… let’s all be there ..Releasing in Hindi, Tamil and Telugu. Celebrate #Tiger3 with #YRF50 only at a big screen near you on 21st April 2023. #KatrinaKaif | #ManeeshSharma | @yrf | #Tiger3 pic.twitter.com/StPMGrZ1v5

