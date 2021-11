मुंबई : अक्षय कुमार (Akshay Kumar) आणि कतरिना कैफचा (Katrina Kaif) ‘सूर्यवंशी’ (Sooryavanshi) चित्रपट प्रदर्शित झाला असून बॉक्स ऑफिसवर चित्रपटाने जबरदस्त कमाई केली आहे. यातील टिप-टिप बरसा पानी (Tip Tip Song Out) हे गाणं आज रिलीज करण्यात आलं आहे. हे मूळं गाणं अक्षयच्याच मोहरा चित्रपटातील आहे. त्यात अभिनेत्री रवीना टंडन (Raveena Tandon) आणि अक्षय कुमार (Akshay Kumar) यांची रोमँटिंक केमिस्ट्री पाहायला मिळाली होती. या गाण्याचा हा रिमेक असून यावेळी त्यात अक्षय कुमारने कतरिना कैफसोबत (Katrina Kaif) स्क्रिन शेअर केली आहे. नव्या गाण्यात सिल्व्हर कलरच्या चमकदार साडीमध्ये कतरिना खूपच ग्लॅमरस आणि बोल्ड दिसत आहे. (Akshay Kumar Katrina Kaif Sooryavanshi Tip Tip Song Out)Also Read - Najaa Song Out: सूर्यवंशीचे नवीन गाणे 'Najaa' रिलीज, अक्षय कुमार-कतरिना कैफने दाखवल्या किलर मूव्ह्ज

सुर्यवंशी चित्रपटातील ‘टिप टिप बरसा पानी’मध्ये (Tip Tip Song Out) कतरिना आणि अक्षय यांच्यात जबरदस्त केमिस्ट्री दिसत आहे. कतरिनाने नेहमीप्रमाणेच धमाकेदार डान्स मूव्ह्सने चाहत्यांना वेड लावलं आहे. या गाण्यात अक्षय कुमार आणि कतरिना कैफ पावसात डान्स (Akshay Kumar Katrina Kaif Song) करताना दिसत असून कतरिना भिजलेल्या साडीत नाचत आहे. गाण्यात अक्षय कुमार काळ्या रंगाच्या पोशाखात दिसतोय, तर कतरिना चमकणारी साडीत दिसत आहे. (Akshay Kumar Katrina Kaif Sooryavanshi Tip Tip Song Out) Also Read - Suryavanshi मध्ये अक्षय कुमारसोबत दिसेल Niharica Raizada; पाहा फोटो, क्षणात तुमचं लक्ष वेधून घेतील...

Also Read - Highest Paid Bollywood Actress: बॉलिवूडच्या 'या' अभिनेत्रींना कास्ट करताना निर्मात्यांना फूटतो घाम, एका चित्रपटाचे मानधन ऐकल्यावर बसेल धक्का!

हे गाणं शेअर करताना अक्षय कुमारने लिहिले, “सूर्यवंशीचे टिप टिप बरसा पाणी गाणं लाँच झालं आहे.” याचं संगीत विजू शाह यांनी दिलं असून तनिष्क बागची यांनी ते रिक्रिएट केलं आहे. गाण्याचे बोल आनंद बक्षी आणि तनिष्क बागची यांनी लिहिले आहेत. तर उदित नारायण आणि अलका याज्ञिक यांनी हे गाणं गायलं आहे. हे गाणं चित्रपटाच्या रिलीजच्या एका दिवसानंतर लॉन्च करण्यात आलं. या गाण्याला यूजर्सकडून खूप पसंती मिळत आहे. ‘सूर्यवंशी’चं हे चौथे गाणं (Sooryavanshi Songs) आहे. याआधी ‘नाजा’ आणि ‘मेरे यारा’ ही गाणी लॉन्च झाली होती. तर ‘मेरे यारा’ या रोमँटिक गाण्यात अक्षय-कतरिनाचा रोमान्स पाहायला मिळाला. यामध्ये दोघेही क्यूट कपलसारखे दिसत होते.