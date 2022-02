Kavya Thapar Arrested : टॉलिवूड (Tollywood) अभिनेत्री काव्या थापरला (Actress Kavya Thapar) जुहू पोलिसांनी (Juhu Police) अटक केली आहे. मद्यधुंद अवस्थेत कार चालवून एका व्यक्तीला धडक दिल्याचा काव्यावर आरोप आहे. तसंच पोलिसांनी थांबवले असता तिने पोलिसांशी हुज्जत घातली आणि अपशब्द वापरत त्यांना मारहाण केली. त्यामुळे पोलिसांनी तिला अटक (Kavya Thapar Arrested) केली. सध्या तिची रवानगी 14 दिवसांच्या न्यायालयीन कोठडीत (Judicial Custody) करण्यात आली आहे.Also Read - Hindustani Bhauला अखेर जामीन मंजूर, विद्यार्थी आंदोलनाप्रकरणी झाली होती अटक!

मद्यधुंद अवस्थेत कार चालवत असताना काव्याने जे डब्ल्यू मरीन हॉटेलजवळ एका व्यक्तीला धडक दिली. काव्याच्या कारने धडक दिल्यामुळे एक व्यक्ती जखमी झाली आहे. ही माहिती नियंत्रण कक्षाला मिळल्यानंतर पोलिसांच्या निर्भया पथकाने घटनास्थळी धाव घेतली. यावेळी दारुच्या नशेत असलेल्या काव्याने महिला पोलिसांशी गैरवर्तणूक करत त्यांना मारहाण केली. या प्रकरणी काव्या थापर विरोधात जुहू पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल केला असून पोलिसांनी तिला अटक केली आहे. अटकेनंतर तिल्या अंधेरी मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट कोर्टात हजर केले असताना तिची रवानगी न्यायालयीन कोठडीत करण्यात आली आहे.

काव्या प्रामुख्याने साऊथच्या चित्रपटांमध्ये (South Movies) काम करते. काव्या थापरचा जन्म 20 ऑगस्ट 1995 रोजी महाराष्ट्रात झाला. तिने बॉम्बे स्कॉटिश स्कूलमधून शालेय शिक्षण पूर्ण केले आहे. तर ठाकूर कॉलेज ऑफ सायन्स अँड कॉमर्स (Thakur College of Science and Commerce) कॉलेजमधून पदवीचे शिक्षण पूर्ण केले. काव्या पहिल्यांदा 'तत्काळ' या हिंदी शॉर्ट फिल्ममध्ये (Tatkal Short Film) दिसली होती. 'पतंजली', 'मेक माय ट्रिप' अशा अनेक मोठ्या ब्रँड्सच्या जाहिरातीमध्ये तिने काम केले आहे. तिचा पहिला तेलगू चित्रपट 'Ee Maaya Peremito' हा 2018 मध्ये प्रदर्शित झाला. काव्या तिच्या हॉट फोटोशूटसाठी ओळखली जाते. ती अनेक म्युझिक व्हिडिओंमध्येही दिसली आहे.