Urfi Javed Get Threats Of Life : आपल्या ड्रेसिंग स्टाईलमुळे (Dressing Style) नेहमी चर्चेत राहणारी अभिनेत्री उर्फी जावेद (Actress Urfi Javed) यावेळी मात्र वेगळ्याच कारणामुळे चर्चेत आली आहे. उर्फी जावेदला जीवे मारण्याची धमकी (Urfi Javed Get Threats Of Life ) देण्यात आली आहे. उर्फीने राजस्थानच्या (Rajasthan) उदयपूरमधील टेलर कन्हैयालालच्या हत्येप्रकरणाचा (Kanhaiyalal Murder Case) निषेध केला होता. यासंदर्भात तिने सोशल मीडिया (Social Media) पोस्ट केली होती. या पोस्टवरच उर्फीला एका व्यक्तीने कमेंट करत जीवे मारहण्याची धमकी दिली आहे. याप्रकरणी उर्फीने पोलिस ठाण्यात जाऊन तक्रार दाखल करणार असल्याचे सांगितले.Also Read - Swara Bhaskar Death Threat : सलमान खाननंतर आता स्वरा भास्करला मिळाली जीवे ठार मारण्याची धमकी

राजस्थानच्या उदयपूरमध्ये मंगळवारी टेलर कन्हैयालालची निर्घृण हत्या करण्यात आली होती. कन्हैयालालच्या हत्येचा व्हिडिओ पोस्ट करत उर्फीने सोशल मीडियावर एक पोस्ट शेअर केली होती. यामध्ये तिने असे म्हटले होते की, ‘अल्लाहच्या नावावर जे काही भयंकर प्रकार सुरु आहे ते मला अजिबात मान्य नाही. आपण शिक्षण, महिला सबलीकरण, बलात्काराचे खटले जलदगती न्यायालयात चालवणे, विकासदर यावर का चर्चा करत नाही. धर्म हा लोकांना मूल्य आणि तत्त्वांनी जगता यावे यासाठी तयार केला आहे. यानंतर मला अनेक धमक्या येतील पण एक बरं आहे की मी तुमच्यासारखं मत्सराने भरलेली आहे.’ Also Read - Sara Ali Khan ने ब्लू कलर नेट साडी परिधान करून जिंकली चाहत्यांची मनं, तुम्हीही पाहा PHOTO

उर्फीच्या या पोस्टवर कमेंट करत साजीद चिप्पा नावाच्या एका व्यक्तीने तिला जीवे मारण्याची धमकी दिली आहे. या व्यक्तीने उर्फीला खालच्या दर्जाच्या भाषेमध्ये प्रतिक्रिया दिली आहे. त्याविरोधात आता उर्फीने थेट पोलिस ठाण्यात तक्रार करणार असल्याचे म्हटले आहे. तसंच उर्फीने त्याला उत्तर देत ‘धर्माच्या नावावर हत्या करणाऱ्यांचे समर्थन केले जात आहे. सर्व कट्टरतावाद्यांसाठी हा धडा असेल. साजीद तुझा तुरुंगातील वेळ इन्जॉय कर’, असे म्हटले आहे. Also Read - Malaika-Arjun Paris Vacation: प्रेमाच्या शहरात प्रियकरासोबत सुट्ट्या एन्जॉय करतेय मलाइका अरोरा, आयफेल टॉवरसमोर दिल्या रोमँटिक पोझ