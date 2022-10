Urfi Javed New Song: सोशल मीडिया सेन्सेशन उर्फी जावेदने (Urfi Javed) नुकताच एक फोटो शेअर केला होता. यात ती लाल साडी नेसून रेन डान्स करताना दिसली होतो. तिचा हा फोटो पाहून चाहत्यांना या लूकचं कारण जाणून घेण्याची उत्सुकता होती. अशातच उर्फीने या लूकमधील तिच्या नवीन गाण्याचा व्हिडिओ (Urfi Javed Song) पोस्ट केला आहे. उर्फीचा हा नवीन व्हिडिओ काही वेळातच तुफान व्हायरल (Urfi Javed New Song Viral) झाला आहे. या गाण्यातील उर्फीच्या लाल साडीतील बोल्ड रेन डान्सने (Urfi Javed Bold Rain Dance) इंटरनेटवर अक्षरशः आग लावली आहे. व्हिडिओवर चाहत्यांच्या प्रतिक्रियेचा जणू पाऊस पाडत आहे.Also Read - Prevention Of Flu: बदलत्या ऋतूत फ्लू-व्हायरलपासून दूर ठेवतात हे पदार्थ, आजच करा आहारात समावेश

उर्फीचा बोल्ड रेन डान्स

उर्फी या व्हिडिओमध्ये खूपच सुंदर दिसत आहे. उर्फीचे हे नवीन गाणे 'रोटी, कपडा और मकान' या चित्रपटातील 'हाय हाय ये मजबूरी' या गाण्याचे रिक्रिएट व्हर्जन आहे. या गाण्यावर उर्फीने अतिशय बोल्ड रेन डान्स केला आहे. या व्हिडिओत ती लाला साडीत दिसत आहे. व्हिडिओतील उर्फीचा हा रेन डान्स तिच्या चाहत्यांना खूप आवडला आहे. या गाण्याच्या व्हिडिओतील तिच्या अदा चाहत्यांना घायाळ करणाऱ्या आहे. तिचा हा डान्स पाहून चाहते प्रतिक्रिया देत तिचे कौतूक करत आहे. यात एका चाहत्याने लिहिले की, ' उर्फीने या गाण्यावर झीनत अमान मॅडमसारखा परफॉर्म केला आहे. हा व्हिडीओ पाहिल्यानंतर झीनत अमानला उर्फीचा अभिमान वाटेल. तर काश्मीरमधील एका चाहत्याने लिहिले, 'कश्मीरकडून तुम्हाला खूप प्रेम.'

श्रुती राणेने गायलं आहे गाणं

या गाण्यात उर्फीच्या डान्स स्टेप्स आणि तिच्या अदांचे एकीकडे कौतुक होत असले तरी गाण्याच्या रिक्रिएट व्हर्जन बद्दल टीका देखील तेवढीच होत आहे. उर्फीच्या या व्हिडिओवर एकाने हे गाणे ढिंचक पूजाने गायले आहे का? असं म्हटलं आहे. कारण गाण्यातील ऑटो ट्यून केलेला आवाज चाहत्यांना आवडला नाही. मात्र हे गाणे ढिंचक पूजाने नाही तर श्रुती राणेने गायलं आहे. तर गाण्याचे बोल वर्मा मलिक यांनी लिहिले आहेत.

उर्फी जावेद नेहमी तिच्या बोल्ड लूकमुळे चर्चेत असते. अशात ती पुन्हा चर्चेत अली असून बोल्डनेस नाही तर यावेळी बिग बॉसमधून साजिद खानला बाहेर काढण्याच्या तिच्या वक्तव्यामुळे ती चर्चेत आहे. Me Too चळवळीतील अभिनेत्रीच्या शोषणाबाबत साजिद खानचे नाव समोर आले होते, मात्र आता त्याच्या बिग बॉसमधील प्रवेशावर प्रश्न उपस्थित केले जात आहे. उर्फीनेही साजिद खानला विरोध करत त्याला बिग बॉस शोमधून काढून टाकण्याबाबत वक्तव्य केलं होत.