Urfi Javed New Video : अभिनेत्री उर्फी जावेद (Urfi Javed) नेहमीच तिच्या कपड्यांवरून ट्रोल होत असते. उर्फी जावेद तिच्या अनोख्या फॅशन स्टाईलमुळे सध्या सगळीकडे चांगलीच चर्चेत असते. त्यामुळे उर्फीला सध्या कोणत्याही परिचयाची गरज नाही. आपल्या बोल्ड आणि हॉट (Urfi Javed Hot And Bold Photos) अंदाजाने उर्फी जावेद सर्वांची झोप उडवून टाकते. नेहमी काही तरी नवीन फॅशन एक्सपेरिमेंट करत उर्फी वेगवेगळे फोटो आणि व्हिडिओ (Urfi Javed New Video) सोशल मीडियावर (Social Media) पोस्ट करत असते. नुकताच उर्फीचा एक व्हिडिओ व्हायरल झाला आहे. त्यामध्ये उर्फीने आपल्या अंगाला वायरने गुंडाळलेले दिसत आहे.

उर्फी जावेदने आपल्या अधिकृत इन्स्टाग्रामवर एक व्हिडिओ शेअर केला आहे. या व्हिडिओमध्ये ती अंगाला वायर गुंडाळलेली दिसत आहे. याशिवाय तिने मेकअप करत हेवी नेकलेस परिधान केला आहे. अशा विचित्र ड्रेसमध्ये उर्फीने व्हिडिओ का शूट केला असावा असा प्रश्न सर्वांना पडला आहे. अशामध्ये उर्फीने इन्स्टा स्टोरीमध्ये तिने हा ड्रेस का परिधान केला यामागचे कारण देखील सांगितले आहे.

View this post on Instagram A post shared by Uorfi (@urf7i)

इन्स्टाग्रामवर व्हिडिओ स्टोरी शेअर करताना उर्फी जावेदने लिहिले की, ‘या ड्रेसचा एक अर्थ आहे. भारतातील महिलांना लग्नात सुंदर दिसण्यासाठी गुलाब आणि चकचकीत दागिने कसे दिले जातात. पण ते परिधान केल्याने तिला नीट चालता येत नाही. खरंतर त्या दिवशी नववधूच्या चेहऱ्यावर हसू नक्कीच असते पण ती आतून बांधलेली असते.’ दरम्यान, उर्फीचे हे वक्तव्य समोर आल्यानंतर या व्हिडिओची चर्चा पुन्हा एकदा सुरू झाली आहे. यावर अनेकांनी कमेंट्स करत आपले मत व्यक्त केले आहे.