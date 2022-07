Urfi Javed New Video : अभिनेत्री उर्फी जावेदला (Actress Urfi Javed) आज कोण ओळखत नाही. उर्फीला सध्या कोणत्याही परिचयाची गरज नाही. उर्फी जावेद तिच्या अनोख्या फॅशन स्टाईलमुळे सध्या सगळीकडे चांगलीच चर्चेत असते. आपल्या बोल्ड आणि हॉट (Urfi Javed Hot And Bold Photos) अंदाजाने उर्फी जावेद सर्वांची झोप उडवून टाकते. नेहमी काही तरी नवीन फॅशन एक्सपेरिमेंट करत उर्फी वेगवेगळे फोटो आणि व्हिडिओ (Urfi Javed New Video) सोशल मीडियावर (Social Media) पोस्ट करत असते. तिचे हे फोटो आणि व्हिडिओ अवघ्या काही मिनिटातच सोशल मीडियावर व्हायरल होतात. या ड्रेसिंग स्टाईलमुळे ती कधी ट्रोलसुद्धा होते. पण उर्फी कधी मागे हटत नाही ती आपला अनोखा अंदाज दाखवतच असते. नुकताच उर्फीच्या आणखी एका व्हिडिओने सर्वांना आश्चर्यचकित केले आहे.Also Read - Garud Puran: मृत्यूनंतर 13 दिवस पृथ्वीवर असतो आत्मा, जाणून घ्या काय म्हटलं आहे गरुड पुराणात

उर्फी जावेदने यावेळी असा ड्रेस परिधान केला आहे की तो पाहून तुम्ही सुद्धा आश्चर्यचकीत व्हाल. उर्फीने ब्लॅक कलरचा सी-थ्रू ड्रेससोबत लो-वेस्ट ब्लॅक सी-थ्रू नेट मोनोकिनी परिधान केली आहे. अभिनेत्रीचा हा ड्रेस पूर्णपणे ट्रान्सफरंट आहे. तिच्या लुकला ग्लॉसी मेकअप देण्यासाठी तिने ब्राइट मेकअप केला आहे. तसंच तिने आपले आउटफिट पूर्ण करण्यासाठी ब्लॅक हाय पीप टोज घातले आहेत. उर्फीच्या या ड्रेसिंग स्टाईलने तर सर्वांची झोप उडवून टाकली आहे.

View this post on Instagram A post shared by Viral Bhayani (@viralbhayani)



या अशा ट्रान्सफरंट ड्रेसमध्ये उर्फी जावेद कॅमेऱ्यासमोर आली. मुंबईच्या रस्त्यावरुन या ड्रेसमध्ये फिरणाऱ्या उर्फी जावेदकडे सर्वांच्या नजरा खिळल्या होत्या. या ड्रेसमधील उर्फी जावेदचे फोटो आणि व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहेत. या फोटोंनी सोशल मीडियाचे तापमान चांगलेच वाढले आहे. तिच्या या व्हिडिओला नेटिझन्सकडून पसंती मिळत आहे. या व्हिडिओवर कमेंट्स करत तिचे चाहते फायर आणि हार्ट इमोजी रिप्लायमध्ये पोस्ट करत आहेत.