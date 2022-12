Urfi Javed ने दाखवला फॅशनचा नवा जलवा, सायकलच्या चैनपासूनच तयार केलेल्या ड्रेसमध्ये दिसते खूपच हॉट!

Urfi Javed New Look : उर्फी जावेदने याआधी देखील घातलेल्या प्रत्येक आऊटफीटची चर्चा झाली आहे. तिचा फॅशन सेन्सचा अंदाज कोणीच लावू शकत नाही. तिचा आऊटफीट पाहून अनेक जण आश्चर्यचकीत झाले आहेत.

उर्फी जावेदचा नवा लूक

Urfi Javed New Video : सोशल मीडिया (Social Media) सेन्सेशन उर्फी जावेद (Urfi Javed) नेहमी या नाही तर त्या कारणांमुळे चर्चेत असते. आपल्या हटके ड्रेसिंग स्टाईल आणि लूकमुळे (Urfi Javed New Look) ती चर्चेत असते. कोणही विचार करु शकत नाही अशा वेगवेगळ्या प्रकारच्या वस्तूंचा वापर करुन तयार केलेले कपडे परिधान करुन उर्फी जावेद सोशल मीडियावर धुमाकूळ घालत असते. हटके स्टायिलच्या नादामध्ये उर्फी नेहमी बोल्ड आणि हॉटनेसच्या सर्व मर्यादा पार करत करते. उर्फी जावेदने आता तर आपल्या नवीन आऊटफीटच्या माध्यमातून सर्वांची झोप उडवून टाकली आहे. नव्या आऊटफीटमधील व्हिडिओ शेअर करत तिने फॅशनचा नवा जलवा दाखवला आहे.

उर्फी जावेदने आपल्या अधिकृत इन्स्टाग्राम अकाऊंटवरुन नवीन लूकमधील व्हिडिओ शेअर करत सर्वांची झोप उडवून टाकली आहे. उर्फीने चक्क सायकलच्या चैनपासून तयार केलेला ड्रेस परिधान केला आहे. यामध्ये उर्फीने सायकलची चैन आपल्या गळ्याभोवती आणि कमरेभोवती गुंडाळून फॅशनचा नवा सेन्स दाखवला आहे. उर्फीचा बिकीनी स्टाईल अरेबीक लुक पाहून चाहत्यांना घाम फुटला आहे. उर्फीच्या नव्या आऊटफीटमधील व्हिडिओ सोशल मीडियावर तुफान व्हायरल होत आहे.

उर्फीच्या नव्या आऊटफीटमधील व्हिडिओवर नेटिझन्सनी मजेशीर कमेंट्स केल्या आहेत. तिच्या या फॅशन सेन्सची नेटिझन्सनी खिल्ली उडवली आहे. उर्फी जावेदच्या व्हिडिओवर ‘अरे बापरे’, ‘तुला हा विचार कुठुन आला, ‘दुबई तुझ्यासाठी थांबलंय’, ‘उर्फीने माझ्या सायकलची चैन चोरली’, ‘याला म्हणतात क्रिएटीव्हिटी’, ‘पुढच्यावेळी हवेचे कपडे घाल.’, अशा मजेशीर कमेंट्स करण्यात आल्या आहेत. उर्फीच्या या व्हिडिओला एक लाखांपेक्षा जास्त लाइक्स मिळाले आहेत.

