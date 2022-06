Urfi Javed Viral Video : सोशल मीडियावर (Social Media) कायम चर्चेत राहणाऱ्या उर्फी जावेदचा (Urfi Javed) एक नवीन व्हिडीओ चांगलाच व्हायरल होत आहे. या व्हिडिओतील (Urfi Javed Viral Video) उर्फीचा नवा अवतार (Urfi Javed New Look) सोशल मीडियावर धुमाकूळ घालत आहे. हा अवतार पाहून चाहत्यांना (Urfi Javed Bold Look) चांगलाच घाम फुटला आहे. सोशल मीडियावर उर्फीचा हा व्हिडीओ चांगलाच व्हायरल (Urfi Javed Viral Video) होत आहे. हा व्हिडिओ पाहून लोक खूप हसत आहेत कारण हा उर्फीचा हा व्हिडिओ खूपच मजेदार (Urfi Javed Funny Video) आहे.Also Read - पावसात भिजून ओलिचिंब झाली Urfi Javed, साडीमध्ये दिसतेय खूपच हॉट!

खरं तर, आपल्या आदांनी चाहत्यांना घायाळ करणारी सोशल मीडिया सेन्सेशन उर्फी ​​जावेद, नेहमीच आपल्या किलर लूकने लोकांना भुरळ घालत असते. आता ती तिच्या ताज्या व्हिडिओच्या माध्यमातून चाहत्यांसमोर उपस्थित आहे, तिने तिच्या इंस्टाग्राम पेजवर एक मजेदार व्हिडिओ शेअर केला आहे, ज्यामध्ये तीने आपल्या हॉटनेसचा (Urfi Javed Hot Photos) टच देखील जोडत चाहत्यांना हसवण्याचे कामही करते आहे. उर्फीचा हा व्हिडीओ इंटरनेटवर व्हायरल झाला आहे. चला तर मग जाणून घेऊया काय आहे या व्हिडिओमध्ये…

उर्फी जावेदने तिच्या अधिकृत इंस्टाग्राम पेजवर एक रील शेअर केला आहे. ज्यामध्ये ती फोटोग्राफीमध्ये इतकी मग्न आहे की, फुलाचा फोटो क्लिक केल्यानंतर तिने चुकून तिचा मोबाइल फोन जमिनीवर फेकून दिला आहे. नेहमीप्रमाणे या व्हिडिओत देखील उर्फीने तिच्या ग्लॅमरस अवताराने सर्वांचे लक्ष वेधून घेतले आहे. उर्फीने गुलाबी आणि पांढर्‍या प्रिंटेड बिकिनी टॉपसह बेबी पिंक कलरचे ट्राउझर्स घातले आहेत, व्हिडिओ शेअर करताना उर्फीने कॅप्शनमध्ये लिहिले आहे की, 'शेवटी एका काकाने 'फूट गया फूट' असे ओरडायला सुरुवात केली.

व्हिडिओच्या बॅकग्राऊंडला ‘ओह नो’ ऑडिओ ऐकू येतो. व्हिडिओ इथेच संपत नाही. तर काही वेळातच एक स्कूटर त्या मोबाईलवरून जाते. या व्हिडीओला नेटकऱ्यांचा चांगलाच प्रतिसाद असून कमेंट बॉक्समध्ये नेटिझन्सनीकडून हसणाऱ्या इमोजीचा पाऊस पडत आहे. उर्फीने तिच्या रीलसाठी हा व्हिडिओ बनवला आहे असे दिसते. उर्फीचा हा व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे.