Urvashi Rautela Says Sorry RP: अभिनेत्री आणि मॉडेल उर्वशी रौतेला (Urvashi Rautela) आणि भारतीय क्रिकेट संघाचा स्टार फलंदाज ऋषभ पंत यांच्यातील वाद तुम्हाला सर्वांना माहित असेलच. अलीकडेच उर्वशीने तिच्या एका मुलाखतीत आरपी नावाच्या व्यक्तीबद्दल (Urvashi Rautela apologizes To RP) बरेच काही सांगितले होते. तसेच तिने आरपीला ‘छोटू भैया’ असेही म्हटले होते. ही मुलाखत व्हायरल झाल्यानंतर लोकांनी आरपी हे नाव ऋषभ पंतसोबत जोडले. यानंतर ऋषभ पंतनेही आपली प्रतिक्रिया दिली आणि त्यानंतर वाद आणखी वाढला. परंतु आता उर्वशी रौतेलाचा एक व्हिडिओ समोर आला आहे. यात ती हात जोडून ऋषभ पंत उर्फ ​​आरपीची माफी (Urvashi Rautela apologizes to Rishabh Pant) मागताना दिसत आहे.Also Read - Urvashi Rautela आणि Naseem Shah च्या अफेअरच्या चर्चा, क्रिकेटर म्हणाला - 'कोण आहे उर्वशी?'

सोशल मीडिया वॉरनंतर उर्वशी रौतेला अनेकदा आशिया कपमध्ये भारतीय संघाला सपोर्ट करताना दिसली. दरम्यान ऋषभ पंतच्या नावानेही तिला खूप ट्रोल करण्यात आले. आता ऋषभ पंतची माफी मागून उर्वशी रौतेलाला हे भांडण संपवायचे आहे. उर्वशी रौतेलाची मुलाखत इन्स्टाबॉलीवूडच्या इंस्टाग्राम हँडलवर शेअर करण्यात आली आहे. यात ती ऋषभ पंतसोबत झालेल्या वादाबद्दल बोलली आहे. आता उर्वशी रौतेलाचे बदलेले रुप पाहून सोशल मीडिया यूजर्सची आश्चर्य व्यक्त करत आहेत. तुम्ही पाहू शकता या व्हिडिओमध्ये उर्वशी दोन्ही हात जोडून माफी मागताना दिसत आहे. Also Read - Rishabh Urvashi Controversy: ऋषभ पंत आणि उर्वशी रौतेलाचे सोशल मीडियावर वाक् युद्ध, म्हणाली - 'छोटू भैया तू बॅट बॉलच खेळ'

येथे पाहा व्हिडिओ

View this post on Instagram A post shared by Instant Bollywood (@instantbollywood)

व्हायरल झालेल्या या व्हिडीओमध्ये उर्वशी सिधी बात नो बकवास म्हणते आणि नंतर ‘सॉरी…आय ऍम सॉरी’ असे म्हणते आणि फ्रेममधून निघून जाते हे तुम्ही पाहू शकता. यावेळी तिला विचारले जाते की तुम्हाला आरपीला (ऋषभ पंत) काही संदेश देऊ इच्छिता का? या प्रश्नाच्या उत्तरात उर्वशी हात जोडून ‘सॉरी… आय ऍम सॉरी’ म्हणते. असे म्हणताच ती फ्रेमबाहेर निघून जाते. उर्वशीचा हा व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर प्रचंड व्हायरल होत आहे. उर्वशीने सॉरी कसे म्हटले यावर चाहत्यांना विश्वास ठेवणे कठीण जात आहे. दरम्यान अलीकडेच उर्वशीला पाकिस्तानी क्रिकेटर नसीम शाहच्या एका वक्तव्यामुळे ट्रोल व्हावे लागले होते.