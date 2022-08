Vijay Deverakonda: दाक्षिणात्य अभिनेता विजय देवरकोंडा (Vijay Deverakonda) त्याच्या आगामी ‘लाइगर’ (Liger) चित्रपटाच्या प्रमोशनमध्ये व्यस्त आहे. बिग बजेट असलेल्या या चित्रपटात विजयसोबत अनन्या पांडे (Ananya Pande) दिसणार आहे. दोन्ही कलाकार सध्या चित्रपटाच्या प्रमोशनसाठी देशातील विविध शहरांचे दौरे करत आहेत. विजय नुकताच हैदराबादला पोहोचला आणि तिथे त्याने पत्रकारांशी संवाद साधला. मात्र, तो वादात सापडला आहे.Also Read - Urfi Javed Oops Moment: उर्फी जावेद ठरली उप्स मोमेंटची बळी, व्हिडिओत बघा नेमकं काय घडलं

पत्रकारांशी संवाद साधताना विजय याने चक्क टेबलावर पाय ठेवले. त्यावरून आता विजयला ट्रोल केलं जात आहे. जाणून घेऊया नेमकं काय आहे प्रकरण… Also Read - #Dhahihandi2022: आम्ही 50 थराची राजकीय हंडी फोडली... उद्धव ठाकरेंना टोला लगावताना काय म्हणाले मुख्यमंत्री? पाहा व्हिडिओ...

पत्रकार परिषदेदरम्यान एका पत्रकाराने विजयशी संवाद साधला. ‘टॅक्सीवाला’ चित्रपट रिलीज झाला तेव्हा त्याच्याशी मोकळेपणाने बोलू शकला होता पण आता तसं नाही. त्यावर विजयने पत्रकारांशी सविस्तर बोलण्याचा आग्रह केला. विजय पत्रकारांना संबोधित करत असताना त्याने अचानक स्वतःचे पाय उचलले आणि चक्क टेबलवर ठेवले. विजयचे हे कृत्य पाहून उपस्थित पत्रकार हसू लागले. विजयने गंमत म्हणून हे कृत्य केल्याचे बोललं जात आहे. मात्र, त्याचा चुकीचा अर्थ लावला जात आहे. विजयला अहंकार आला असल्याचे काही जण म्हणत आहेत. त्याला अॅटिट्यूट प्रॉब्लम आहे. त्याच्या डोक्यात हवा गेली आहे, अअशा स असे म्हणत टीका सुरु केली. Also Read - Dahihandi 2022 : ठाण्याची ही दहीहंडी आहे आकर्षणाचा केंद्रबिंदू, जाणून घ्या वैशिष्ट्ये...

Anybody trying to grow in their field

Will Always have a Target on their back – But we fightback 🙂

And when you are honest, yourself and want the best for everyone – The love of people and God will protect you ❤️🥰https://t.co/sWjn9ewDpr

— Vijay Deverakonda (@TheDeverakonda) August 19, 2022