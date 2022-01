Why I Killed Gandhi Release : राष्ट्रपिता महात्मा गांधी (Mahatma Gandhi) यांच्या पुण्यतिथीला 30 जानेवारीला विविध OTT प्लॅटफॉर्मवर ‘व्हाय आय किल्ड गांधी’ (Why I Killed Gandhi Film) हा चित्रपट प्रदर्शित होणार आहे. या चित्रपटाच्या प्रदर्शनाला स्थगिती देण्याची मागणी (Demand to stay the release) करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल (PIL in Supreme Court) करण्यात आली आहे. याचिकाकर्ते सिकंदर बहल (Sikandar Bahel) यांनी या वादग्रस्त चित्रपटातील सर्व सामग्री (कंटेन्ट) सर्व ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मवरून काढून टाकण्याची मागणी केली आहे. कोणत्याही ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर (OTT platform) किंवा इतर कोणत्याही प्लॅटफॉर्मवर चित्रपट किंवा त्यातील कोणत्याही सामग्रीच्या प्रदर्शनावर किंवा प्रकाशनावर बंदी घालण्याची मागणी त्यांनी केली आहे. त्यांनी अधिवक्ता अनुज भंडारी (Anuj Bhandari) यांच्यामार्फत ही याचिका दाखल केली आहे. या चित्रपटाचे रिलीज आणि प्रदर्शन थांबवले नाही तर त्यामुळे राष्ट्रपित्याची प्रतिमा डागाळली जाईल आणि सार्वजनिक अशांतता, द्वेष आणि वैमनस्य निर्माण होईल असे याचिकेत म्हटले आहे.Also Read - Supreme Court: सरकारी नोकऱ्यांमध्ये SC/ST ला पदोन्नतीमध्ये आरक्षणावर न्यायालयाचा निर्णय, मानकांमध्ये हस्तक्षेपास नकार

या याचिकेत OTT प्लॅटफॉर्मच्या सामग्री नियमनाच्या आवश्यकतेवर देखील भर देण्यात आला आहे. याचिकाकर्त्यांनुसार चित्रपटाच्या दोन मिनिटांच्या वीस सेकंदाच्या ट्रेलरमध्ये महात्मा गांधींना (Mahatma Gandhi) भारताच्या फाळणीसाठी आणि पाकिस्तानमधील हिंदूंवरील अत्याचारांसाठी दोषी ठरवण्याचा प्रयत्न केला गेला आहे आणि अशा प्रकारे महात्मा गांधींच्या हत्येचे समर्थन करण्याचा प्रयत्न केला गेला आहे. गेल्या वर्षी सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवले होते की OTT प्लॅटफॉर्मवर अनचेक केलेले आणि अनस्क्रीन चित्रपट पाहणे ही एक समस्या आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की सध्याच्या खटल्यातील एक मुद्दा हा वेब सिरीज ज्या प्लॅटफॉर्मवर प्रदर्शित होते त्या प्लॅटफॉर्मच्या नियंत्रण आणि नियमनाशी संबंधित आहे. Also Read - Why I Killed Gandhi: वाद पेटला, नथुराम गोडसेंची भूमिका साकारणाऱ्या खासदार अमोल कोल्हेंना काँग्रेसचा सज्जड इशारा

Under the direction of @iyc incharge Krishna @Allavaru ji and President @srinivasiyc ji, a presentation has been submitted to the @ECISVEEP by @IYCLegalCell for stopping the release of the movie titled as "Why I Killed Gandhi" on OTT platform as the same has a communal undertone pic.twitter.com/dw2z44dJAz

— IYC National Legal Cell (@IYCLegalCell) January 28, 2022