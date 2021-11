मुंबई : बॉलिवुड अभिनेत्री श्रद्धा कपूर वेगवेगळ्या कारणाने नेहमीच चर्चेत असते. विविध भूमिकांसह सोशल मीडियावरचा तिचा वावरही प्रभावी असतो. आपल्या फॅशन सेन्ससाठी ओळखली जाणारी श्रद्धा आपले फोटोजसह रंजक व्हिडिओ देखील सोशल मीडियावर शेअर करत असते. भारतीय आणि पाश्चात्य अशा दोन्ही पोशाखांमध्ये ती तेवढीच क्युट दिसते. आताही तिने एक खास व्हीडिओ ‘कू’वर पोस्ट करत चाहत्यांचे लक्ष वेधून घेतले आहे. (You will be amazed to see Shraddha Kapoor’s fitness! Watching the video will also inspire you to exercise)Also Read - Shraddha Kapoor Bridal Photoshoot: श्रद्धा कपूरचे ब्राइडल फोटोशूट व्हायरल, रुमर्ड बॉयफ्रेंड रोहनसोबत लग्न केल्याच्या चर्चा सुरु!

श्रद्धा तिच्या फिटनेससाठी ओळखली जाते. नुकताच तिने 'कू'वर पोस्ट केलेल्या व्हिडिओमध्ये ती अवघड वर्कआउट करताना दिसली आहे. श्रद्धा आपल्या फिटनेवर कायम मेहनत घेते. वर्कआउटचे अतिशय आव्हानात्मक प्रकार देखील ती लीलया पेलते. श्रद्धाने शेअर केलेल्या या व्हिडिओला #TuesdayWorkout #Workout #sweatitout #kookiyakya असे हॅशटॅग्जही दिले आहेत.

काही दिवसांपूर्वी श्रद्धा तिच्या वक्तव्यामुळे चर्चेत आली होती. “खासगी आयुष्याबद्दल बोलल्याने माझे लक्ष कामावरून हटत नाही, असं ती म्हणाली होती. मात्र पुढे ती बोलताना तिने ‘मी मुळात माझ्या खासगी आयुष्याबाबत फार काही कधी बोलत नाही’, असं देखील म्हटलं होतं.

श्रद्धा कपूर सध्या दिल्लीमध्ये शुटिंग करतं आहे. कोरोनाचा प्रादुर्भाव कमी झाल्यानंतर अनेक दिवसांनी शुटिंग करायला मिळाल्यामुळे खूप खूश असल्याच्या भावना तिने एका मुलाखतीत व्यक्त केल्या आहेत. ती सध्या फोटोग्राफर रोहन श्रेष्ठला डेट करत असल्याच्या चर्चा काही दिवसांपूर्वी सुरू होत्या.