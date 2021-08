मुंबई : झी मराठी (Zee Marathi) वाहिनीवर ‘तुझ्या माझ्या संसाराला आणि काय हवं’ (Tujhya Majhya Sansarala Ani Kay Hava) ही नवी कोरी मालिका सुरू होणार आहे. येत्या 30 ऑगस्टपासून ही मालिका सोमवार ते शनिवार दरम्यान दररोज रात्री नऊ वाजता झी मराठी (zee Marathi New Serial) वाहिनीवर प्रसारित केली जाणार आहे. या मालिकेचं प्रमोशन सध्या एका प्रोमोच्या माध्यमातून करण्यात येत आहे. या प्रोमोवरून अभिनेत्री अमृता पवार (Amruta Pawar) या मालिकेमध्ये प्रमुख भूमिकेत असेल, असं दिसतंय.Also Read - गौतमी देशपांडेचा ग्लॅमरस अवतार; इंस्टाग्रामवर शेअर केले ‘ब्लॅक अँड व्हाइट’फोटोज

झी मराठी वाहिनीवर (Zee Marathi) येत्या काही दिवसात ‘तुझ्या माझ्या संसाराला आणि काय हवं’ या मालिकेसह चार नव्या मालिका सुरू होणार आहे. यामध्ये ‘माझी तुझी रेशीमगाठ’ ‘मन झालं बाजिंद’ आणि ‘ती परत आलीये’ या मालिकांचा समावेश आहे. या मालिकांचे प्रोमो देखील सध्या झी मराठीवर सुरू आहेत. या चार नव्या मालिका येत असल्याने झी मराठी वाहिनीवरील कोणत्या मालिका प्रेक्षकांचा निरोप घेणार आहेत. हे पाहावं लागेल. (Zee Marathi New Serial: Tujhya Majhya Sansarala Ani Kay Hava A new Serial is starting soon on Zee Marathi channel)

दरम्यान, नवीन मालिकांचे प्रोमो रिलीज झाले आहेत. हे प्रोमो पाहून या नवीन मालिकांबद्दलही प्रेक्षकांच्या मनात उत्सुकता निर्माण झाली आहे. यातील एक मालिका आहे ‘तुझ्या माझ्या संसाराला आणि काय हवं! ही मालिका येत्या 30 ऑगस्टपासून प्रसारित केली जाणार आहे. या मालिकेच्या प्रोमोवरून ही कौटुंबिक विषयावरील मालिका असल्याचा अंदाज व्यक्त केला जात आहे.

या मालिकेत मुख्य भूमिकेत अमृता पवार असेल हे तर समोर आले आहे. मात्र मालिकेत इतर कोणते कलाकार आहेत यासंदर्भातील माहिती सध्या गुलदस्त्यात ठेवण्यात आली आहे. झी मराठीवर ही मालिका ज्या वेळेत प्रसारित होणार आहे त्यावेळेत सध्या ‘माझा होशील ना’ ही मालिका सुरू आहे. त्यामुळे माझा ही मालिका प्रेक्षकांचा निरोप घेणार की तिची वेळ बदलणार या बाबात अद्याप कोणतीही माहिती जाहीर करण्यात आलेली नाही. (Zee Marathi New Serial: Tujhya Majhya Sansarala Ani Kay Hava A new Serial is starting soon on Zee Marathi channel)