Top 10 Indian Films of 2021

मुंबई 2021 हे वर्ष आता काही दिवसांत संपणार आहे. हे वर्ष चित्रपटसृष्टीच्या दृष्टीने ठीकठाक वर्ष ठरले आहे. यंदा कंटेन्टची चांगली भर पडली आहे. या वर्षात अनेक चित्रपट असे आले की जे प्रेक्षकांनी पूर्णपणे नाकारले. याउलट असे काही चित्रपटही आले प्रदर्शित झाले ज्यांना प्रेक्षकांनी चांगली दाद दिली. या चित्रपटांनी सिनेविश्वात आपली छाप सोडली. या चित्रपटांची सर्वसामान्यांमध्येही बरीच चर्चा झाली आहे. दरवर्षी प्रमाणे या वर्षी देखील IMDb ने नुकतीच 2021 च्या सर्वोत्कृष्ट भारतीय चित्रपटांची Best Indian Films of 2021 यादी आणली आहे. या यादीत समाविष्ट असलेल्या चित्रपटांना किमान 6.5 रेटिंग असणे बंधनकारक आहे. या यादीतील अनेक नावे तुम्हालाही आश्चर्यचकित करतील. चला तर मग या वर्षातील टॉप 10 भारतीय चित्रपटांच्या यादीवर एक नजर टाकूया IMDb Top 10 Films of 2021