नवी दिल्ली: दिल्लीत सध्या संसदेचं हिवाळी अधिवेशन (Winter Session Of Parliament 2021) सुरू आहे. अधिवेशनच्या पहिल्याच दिवशी मोठी कारवाई करण्यात आली आहे. अधिवेशनात गोंधळ घातल्यानं राज्यसभेच्या 12 खासदारांचं निलंबन (12 Rajya Sabha MPs Suspended) करण्यात आलं आहे. त्यात शिवसेनेचे (Shiv Sena) दोन म्हणजेच खासदार प्रियांका चतुर्वेदी आणि खासदार अनिल देसाई यांचा समोवश आहे. त्याचबरोबर निलंबन झालेल्यामध्ये काँग्रेसचे (Congress) 6, तृणमूल काँग्रेसचे 2 (TMC), सीपीआय (CPI) आणि सीपीएमच्या (CPM) प्रत्येकी एका खासदाराचा समावेश आहे. निलंबनाची कारवाई झालेल्या या १२ खासदारांना हिवाळी अधिवेशनात उपस्थित राहता येणार नाही.Also Read - BJP Government in Maharashtra: महाराष्ट्रात आमचं सरकार येणार, भाजपच्या नेत्याचं मोठं विधान

संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या वेळी सभागृहात गदारोळ पहायला मिळाला होता. 12 ऑगस्टला सभागृहात दस्ताऐवज फेकण्यापासून ते धरपकड होईपर्यंत 'हायव्हेल्टेज ड्रामा' संपूर्ण देशानं पाहिला होता. त्या गदारोळाची सर्वत्र टीका झाल्याचंही पाहायला मिळालं होतं. त्यानंतर खासदारांवर कारवाई होणार का? असा सवाल उपस्थित करण्यात आला होता. या पार्श्वभूमीवर सभापतींकडून ही कारवाई करण्यात आली आहे.

काँग्रेस, शिवसेना, तृणमूलच्या खासदारांवर सभागृहात गदारोळ केल्याचा ठपका ठेवण्यात आला आहे. काँग्रेसच्या ६ खासदारांवर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली आहे. तर त्यात शिवसेनच्या २ खासदारांवरही निलंबनाची कारवाई करण्यात आलीय. यात पश्चिम बंगालमधील तृणमूल काँग्रेसच्या काही खासदारांचाही समावेश आहे. खासदारांवरील कारवाईनंतर आता काँग्रेस, शिवसेना आणि तृणमूल काँग्रेस काय भूमिका घेणार, याकडे आता सगळ्यांचं लक्ष लागलं आहे.

From Dist Court to Supreme Court, an accused is heard even there, lawyers are provided for them too, sometimes Govt officials are sent to take their version. Here our version wasn’t taken: Shiv Sena MP Priyanka Chaturvedi – one of the 12 Rajya Sabha MPs suspended for this session pic.twitter.com/S9z7hVskpJ

— ANI (@ANI) November 29, 2021