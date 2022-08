15 August Marathi Bhashan: देशात सर्वत्र स्वातंत्र्यदिन उत्साहात साजरा केला जातो. सरकारच्या ‘हर घर तिरंगा’ मोहिमेमुळे या सर्वात मोठ्या राष्ट्रीय सणाच्या भव्यतेत भर पडली आहे. भारत 15 ऑगस्ट 1947 रोजी ब्रिटीश राजवटीतून स्वतंत्र झाला. यावर्षी स्वातंत्र्याला 75 वर्षे पूर्ण झाली आहेत. या निमित्ताने स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव साजरा केला जात आहे. महात्मा गांधी, भगतसिंग, मंगल पांडे, लाला लजपत राय, चंद्रशेखर आझाद, रामप्रसाद बिस्मिल, सुभाषचंद्र बोस यांच्यासह शेकडो स्वातंत्र्यसैनिकांनी भारताला स्वतंत्र करण्यासाठी अनेक दशके स्वातंत्र्यासाठी लढा दिला. स्वातंत्र्यदिन हा या महापुरुषांना आदरांजली वाहण्याचा हा दिवस आहे. स्वातंत्र्यदिनाचे औचित्य साधून शाळा, महाविद्यालय आदी ठिकाणी वक्तृत्व स्पर्धेचे (Independence Day Speech In Marathi) आयोजन करण्यात येते. आम्ही शालेय विद्यार्थ्यांसाठी स्वातंत्र्यदिनानिमित्त छोटे आणि सोपे भाषण येथे देत आहोत. तुम्ही हे भाषण (15 August Speech In Marathi) तुमच्या विद्यार्थ्यांकडून किंवा मुलांकडून तयार करून घेऊ शकता.Also Read - Flag hoisting time on 15 August 2022: 15 ऑगस्टला किती वाजता करावे ध्वजारोहन? सरकारने जारी केले मार्गदर्शक तत्त्वे

स्वातंत्र्यदिनी करा हे प्रभावी भाषण…

माननीय प्रमुख पाहुणे, शिक्षक आणि माझ्या सर्व प्रिय मित्रांनो, तुम्हा सर्वांना माझा नमस्कार. मी ……………… वर्गाचा विद्यार्थी आहे. भारताला स्वातंत्र्य मिळून 75 वर्षे पूर्ण झाली आहेत आणि आज आपण आपला 76 वा स्वातंत्र्यदिन साजरा करत आहोत. Also Read - Independence day speech in marathi 2022: या खास शायरीने करा भाषणाची सुरुवात, भाषणाचा पडेल प्रभाव!

15 ऑगस्ट 1947 रोजी भारताला इंग्रजांच्या राजवटीतून स्वातंत्र्य मिळाले. तेव्हापासून देशात 15 ऑगस्ट हा दिवस स्वातंत्र्यदिन म्हणून साजरा केला जात आहे. मित्रांनो, आज सर्वप्रथम आपण त्या सर्व स्वातंत्र्यसैनिकांना सलाम केला पाहिजे, ज्यांनी हा देश स्वतंत्र करण्यासाठी सर्वस्व पणाला लावले. हा दिवस आपल्याला महात्मा गांधी, भगतसिंग, नेताजी सुभाषचंद्र बोस, चंद्रशेखर आझाद, सरदार वल्लभभाई पटेल, लाला लजपत राय, रामप्रसाद बिस्मिल यांच्यासह शेकडो महान स्वातंत्र्यसैनिकांच्या त्यागाची आणि बलिदानाची आठवण करून देतो. Also Read - Independence Day 2022 : स्वातंत्र्य दिनानिमित्त हे चित्रपट जरुर पाहा, दाखवण्यात आली भारतीय जवानांची शौर्यगाथा!

दरवर्षी 15 ऑगस्ट रोजी भारताचे पंतप्रधान दिल्लीतील ऐतिहासिक लाल किल्ल्यावर तिरंगा फडकवल्यानंतर देशाला संबोधित करतात. यादरम्यान ते देशाच्या नवीन उपलब्धी आणि भविष्यातील योजनांबद्दल माहिती देतात. तसेच अनेक कल्याणकारी योजनांची घोषणा करतात. स्वातंत्र्य दिनाच्या निमित्ताने शाळा आणि सरकारी कार्यालयांसह ठिकठिकाणी तिरंगा ध्वज फडकवला जातो आणि सांस्कृतिक कार्यक्रम पार पडतात.

देशाला स्वातंत्र्य मिळून अनेक दशके लोटली असून या काळात प्रत्येक आघाडीवर देशाने जगभर आपला ठसा उमटवला आहे. विज्ञान, तंत्रज्ञान, आर्थिक, कृषी, शिक्षण, साहित्य, क्रीडा अशा सर्वच आघाड्यांवर भारताने उल्लेखनीय प्रगती केली आहे. अणु-सक्षम देश असलेल्या आपल्या देशाने अंतराळ क्षेत्रातही मोठे यश संपादन केले आहे. भारताने विकासाच्या प्रत्येक क्षेत्रात मोठी मजल मारली आहे. जगाचे लक्ष भारताकडे आहे. भारत केवळ क्रिकेटमध्येच नाही तर ऑलिम्पिकमध्येही चांगली कामगिरी करत आहे. नुकत्याच झालेल्या कॉमनवेल्थ गेम्समध्ये भारताने 61 पदके जिंकली त्यापैकी 22 सुवर्ण पदके होती.

मित्रांनो, या स्वातंत्र्यदिनाच्या निमित्ताने आपण सर्वांनी राष्ट्र उभारणी, राष्ट्र विकास आणि देशाच्या संरक्षणाची प्रतिज्ञा करूया आणि महात्मा गांधी यांचे सत्य आणि अहिंसेचे तत्व आपण आपल्या जीवनात अंमलात आणण्याचा संकल्प करूया. भारतीय संविधानाचा आदर करूया कारण यातच आपल्या देशाची शान आहे. हे बोलून मी माझे भाषण संपवू इच्छितो…

जय हिंद… जय भारत … भारत माता की जय!