5G Network In India: इंटरनेट यूजर्संसाठी आज अत्यंत महत्वाचा दिवस आहे. आज पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) यांच्या हस्ते देशातील निवडक शहरांमध्ये 5G इंटरनेट सेवेचा लॉन्च करण्यात आली आहे. पहिल्या टप्प्यात देशातील 13 शहरांमध्ये 5G नेटवर्क सुविधा सुरू करण्यात येत आहे. इंडियन मोबाईल काँग्रेस 2022 मध्ये (5G services recharge) पंतप्रधानांनी 5G इंटरनेट सेवा लॉन्च केली. यावेळी पंतप्रधान मोदींनी ही एका नव्या युगाची सुरुवात असल्याचे म्हटले आहे. दूरसंचार ऑपरेटर कंपनी रिलायन्स जिओ, भारती एअरटेल आणि व्होडाफोन आयडिया (5G network launched in which 13 cities) या तिन्ही 5G सेवांच्या देशव्यापी विस्तारासाठी प्रयत्न करणार आहेत.

5G नेटवर्कसाठी काय करावे लागेल?

तुमचा फोन किंवा वायफाय राउटर 5G ला सपोर्ट करणारे असेल तर तु्म्हाला या सेवेचा लाभ घेता येणार आहे. 5G नेटवर्क इनेबल्ड फोनमध्ये तुमच्यासमोर जसा 4G चा पर्याय येतो, तसाच तुमच्यासमोर 5G चा पर्याय देखील येईल. रिलायन्स जिओने उघड केलेल्या माहितीनुसार 5G ग्राहकांना त्यांचे सिम अपडेट करावे लागेल. तर एअरटेलचा दावा आहे की त्यांचे सिम आधीच 5G सेवेसाठी सक्षम आहे.

कोणत्या 13 शहरात 5G सेवा सुरू?

पहिल्या टप्प्यात देशातील 13 शहरांमध्ये 5G नेटवर्क सुविधा सुरू करण्यात येत आहे. या शहरांमध्ये मुंबई आणि दिल्लीसह कोलकाता, चेन्नई, पुणे, बेंगळुरू, गुरुग्राम, हैदराबाद, लखनौ, चंदीगड, गांधीनगर, अहमदाबाद आणि जामनगर या शहरांचा समावेश आहे. दूरसंचार कंपन्यांनी डिसेंबर 2023 पर्यंत देशातील सर्व प्रमुख ठिकाणी 5G सेवा सुरू होईल असे आश्वासन दिले आहे.

कितीचे असेल रिचार्ज?

जिओचे अध्यक्ष मुकेश अंबानी यांनी जिओ सर्वात स्वस्त 5G सेवा प्रदान करेल असा दावा केला आहे. जगाच्या तुलनेत भारतात 5G सुविधा स्वस्त असू शकतात. परंतु 5G नेटवर्कचा डेटा प्लॅन किती रुपयांचा असेल याबाबत अद्याप कोणतीही अधिकृत माहिती समोर आलेली नाही. काही रिपोर्ट्सनुसार 5G सुविधा ही 4G नेटवर्कपेक्षा महागडी असू शकते असा दावा केला जात आहे.

देशात या कंपन्या देणार 5G सुविधा

भारतातील दूरसंचार स्पेक्ट्रमच्या सर्वात मोठ्या लिलावात विक्रमी 1.5 लाख कोटी रुपयांची बोली प्राप्त झाली. यात जिओने 88,078 कोटी रुपयांची सर्वाधिक बोली लावली होती. त्यापाठोपाठ भारती एअरटेलने 43,084 कोटी रुपयांची यशस्वी बोली लावली, तर व्होडाफोन-आयडिया लिमिटेडने 18,799 कोटी रुपयांना स्पेक्ट्रम खरेदी केले.