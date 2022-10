5G services launched in India: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) यांनी शनिवारी दिल्लीत इंडियन मोबाइल काँग्रेसचे (IMC) उद्घाटन करताना देशातील निवडक शहरांमध्ये 5G सेवा लॉन्च (How fast will be 5G internet?) केली. या नव्या तंत्रज्ञानामुळे इंटरनेट यूजर्संना वेगवान आणि अखंड नेटवर्कचा लाभ (5G internet Speed) मिळणार आहे. यामुळे सार्वजनिक क्षेत्राला मोठ्या प्रमाणात चालना मिळेल अशी अपेक्षा आहे. संध्याच्या काळात स्मार्टफोन हा प्रत्येकाची गरज बनला आहे आणि त्यामुळे वेगवान इंटरनेट (fifth generation internet) ही देखील सर्वांची गरज आहे. अशात आता 5G सेवा सुरु होत असल्याने त्याचा नेटवर्क यूजर्सना मोठ्या फायदा होऊ शकतो. भारतातील Reliance Jio आणि Airtel सारख्या (seamless coverage) दूरसंचार कंपन्यांनी 5G इंटरनेट सेवा सुरू करण्याची घोषणा केली आहे. परंतु 5G सेवा 4G सेवेपेक्षा किती फास्ट असेल असा प्रश्न अनेकांना पडला आहे. त्याचे उत्तर आपण जाणून घेऊया.Also Read - 5G सेवा सुरू झाल्यामुळे आता 4G SIM Card चे काय होणार?, घ्या जाणून अधिक माहिती!

काय आहे 5G इंटरनेट?

5G इंटरनेट हे 4G पेक्षा अनेक पटीने वेगवान असेल. ही सेवा लॅग-फ्री कनेक्टिव्हिटीला सपोर्ट करते आणि कोट्यवधी कनेक्टेड डिव्हाइसेसना रिअल टाइममध्ये डेटा शेअर करण्यास सक्षम आहे. 5G हे पाचव्या जनरेशनचे वायरलेस नेटवर्क तंत्रज्ञान आहे आणि यामुळे लोकांच्या कामाच्या पद्धती पूर्णपणे बदलून जातील. हे नेटवर्क सध्याच्या 4G LTE नेटवर्कपेक्षा अधिक वेगवान आणि अधिक उपकरणे हाताळण्यास सक्षम असेल. 2018 मध्ये USO आणि जगातील अनेक देशांमध्ये 5G नेटवर्क लाँच करण्यात आले. 5G नेटवर्क लो बँड, मिड आणि हाय फ्रिक्वेन्सी या तीन बँडमध्ये काम करते. Also Read - Jio 5G SIM: असा घ्या सुपरफास्ट इंटरनेटचा लाभ! घरबसल्या ऑर्डर करा 5G SIM; ही आहे सोपी पद्धत

5G इंटरनेट किती वेगवान असेल?

रिपोर्टनुसार 5G इंटरनेटचा वेग सध्याच्या 4G LTE पेक्षा किमान 10 पट जास्त असेल. सध्याच्या 4G सेवेत ते 100 मेगाबाइट्स प्रति सेकंद आहे, तर 5G सेवेचा कमाल इंटरनेट स्पीड 10 गीगाबाइट्स प्रति सेकंद (GBPS) असू शकतो. तुम्हाला चित्रपट पाहण्याची आवड असेल तर 5G मध्ये संपूर्ण चित्रपट फक्त 10 सेकंदात डाउनलोड केला जाईल अशी अपेक्षा आहे. सध्या दोन तासांचा चित्रपट डाउनलोड करण्यासाठी सुमारे 7 मिनिटे लागतात. परंतु हा वेग तुमचे ठिकाण आणि तुमच्या डिव्हाइसवर देखील अवलंबून असेल. 5G नेटवर्कमध्ये तुमचे सामान्य इंटरनेट खूप वेगाने चालेल आणि एका क्लिकवर सर्वात मोठी फाइल चुटकीसरशी डाउनलोड होईल. Also Read - PM Modi 5G: देशात आजपासून 5G सेवा सुरु, पंतप्रधानांच्या हस्ते झाला शुभारंभ; मुंबईसह 13 शहरांना मिळणार लाभ!

5G इंटरनेटचे फायदे

5G नेटवर्क सध्याच्या नेटवर्कच्या तुलनेत हाय स्पीड देणारे असेल. त्यामुळे त्याचा तुमच्या कामावर मोठा परिणाम होणार आहे. तुमचे काम जर इंटरनेवर अवलंबून असेल तर 5G नेवर्कमुळे तुम्हाला वेगाने काम पूर्ण करण्यास मदत होईल. तसेच याच तुम्हाला बफरिंग किंवा स्लो इंटरनेटचा सामना करावा लागणार नाही असा दावा केला जात आहे. तसेच 5G नेटवर्कमध्ये तुम्ही अधिक उपकरणे अगदी सहज आणि उत्तम कनेक्टव्हिटीसह हाताळण्यास सक्षम असाल. उदाहरणार्थ पूर्वी तुम्ही गर्दीच्या ठिकाणी गेला तर नेटवर्कची स्पीड स्लो होत होती. परंतु 5G नेटवर्कमद्ये असे होणार नाही. याशिवाय या नेटवर्कमुळे सर्व्हर आणि स्मार्टफोनमधील कम्यूनिकेशन देखील सुधारेल. तसेच तुम्ही डेटा अधिक वेगाने ट्रान्सफर करू शकाल.

दूरसंचार स्पेक्ट्रमच्या भारतातील सर्वात मोठ्या लिलावात विक्रमी 1.5 लाख कोटी रुपयांची बोली प्राप्त झाली होती. यात मुकेश अंबानींच्या जिओने 88,078 कोटी रुपयांची सर्वाधिक बोली लावली होती. त्यानंतर दूरसंचार टायकून सुनील भारती मित्तल यांच्या भारती एअरटेलने 43,084 कोटी रुपयांची यशस्वी बोली लावली, तर व्होडाफोन आयडिया लिमिटेडने 18,799 कोटी रुपयांना स्पेक्ट्रम खरेदी केले.