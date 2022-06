5G Telecom services : 5G सेवेसाठी (5G Service) आतुरतेने वाट पाहणाऱ्या टेलिकॉम कंपन्यांची (Telecom Company) प्रतीक्षा अखेर संपली आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने (Central Government) दूरसंचार सेवांसाठी 5G स्पेक्ट्रम लिलावाला (5g Spectrum Auction)अखेर मंजुरी दिली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रीमंडळाच्या बैठकीमध्ये हा मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे. या निर्णयासोबतच या टेलिकॉम स्पेक्ट्रमसाठी अॅडव्हान्स पेमेंट भरण्याची अटही रद्द करण्यात आली आहे. महत्वाचे म्हणजे, पुढच्या आठवड्यात दूरसंचार विभाग लिलावासाठी अर्ज मागवण्यास सुरुवात करणार आहे.Also Read - Corona Update : चिंता वाढली! कोरोनाबाधितांचा आकडा वाढतोय, देशात 24 तासांत 8,582 नवीन रुग्णांची नोंद

दूरसंचार कंपन्यांकडून 5G स्पेक्ट्रमचा लिलाव करण्याची मागणी बऱ्याच दिवसांपासून करण्यात येत होती. अखेर केंद्र सरकारने त्यांची ही मागणी मान्य केली असून 5G स्पेक्ट्रम लिलावाला मंजुरी दिली. केंद्र सरकारकडून मंजुरी मिळाल्यानंतर पुढील महिन्यात 5G स्पेक्ट्रमचा लिलाव सुरू होणार असल्याचे सांगितले जात आहे. केंद्र सरकारने जारी केलेल्या प्रसिद्धीपत्रकात देण्यात आलेल्या माहितीनुसार, ‘पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने स्पेक्ट्रम लिलाव आयोजित करण्याच्या दूरसंचार विभागाच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे. स्पेक्ट्रम लिलावाला यशस्वी बोली लावणाऱ्यांना सार्वजनिक आणि उद्योगांना 5G सेवा प्रदान करण्यासाठी नियुक्त केले जाईल.’ Also Read - प्रसिद्ध फॅशन डिझायनर Prathyusha Garimella चा मृत्यू, घरात संशयास्पद अवस्थेत आढळला मृतदेह!

The beginning of a new era for Indian Telecom.

5G spectrum auction announced. #BharatKa5G

