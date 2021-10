रायपूर : छत्तीसगडची (Chhattisgarh) राजधानी रायपूर रेल्वे स्थानकावर (Raipur railway station) उभ्या असलेल्या सीआरपीएफ विशेष ट्रेनमध्ये (CRPF Special Train) स्फोट झाल्याची घटना समोर आली आहे. या स्फोटामध्ये सीआरपीएफचे (CRPF Jawan) सहा जवान जखमी झाले आहेत. या जवानांना तात्काळ रुग्णालयात दाखल करण्यात आले असून यामधील एका जवानाची प्रकृती गंभीर असल्याचे सांगितले जात आहे.Also Read - VIDEO: तरुणाचा मोबाईल फोडून कानशिलात मारणं पडलं महागात, मुख्यमंत्र्यांनी केली कलेक्टरची हकालपट्टी

मिळालेल्या माहितीनुसार, आज सकाळी सहाच्या सुमारास सीआरपीएफच्या 211 व्या बटालियनचे जवान स्पेशल ट्रेनने जम्मू-काश्मीरला (Jammu-kashmir) जात होते. या दरम्यान काडतूस ठेवलेल्या बॉक्समध्ये स्फोटक स्फोट झाला. या स्फोटात सीआरपीएफचे 6 जवान जखमी झाले आहेत. यापैकी एका जवानाची प्रकृती चिंताजनक असल्याचे सांगितले जात आहे.

Chhattisgarh | Four CRPF personnel injured in an explosion caused after a box containing igniter set fell on the floor in a CRPF Special Train at Raipur railway station, says Raipur Police

