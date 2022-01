Gujarat Gas Leak: गुजरातमध्ये गुरुवारी पहाटे मोठी दुर्घटना घडली आहे. गॅस गळती (Chemical tanker leaks) होऊन सहा जणांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला आहे. तर 20 पेक्षा अधिक मजूरांची प्रकृती गंभीर असून त्यांना तात्काळ सूरतच्या सिव्हिल हॉस्पिटलमध्ये (Surat Civil Hospital) उपचारासाठी दाखल करण्यात आले आहे. सूरतच्या सचिन जीआयडीसीमध्ये (GIDC) ही धक्कादायक घटना घडली आहे. या घटनेमुळे एकच खळबळ उडाली आहे.Also Read - Omicron In India: महाराष्ट्राची काळजी वाढली! राज्याच्या सीमेवरच आढळला ओमिक्रॉनचा देशातील तिसरा रुग्ण

Gujarat: Six people died and 20 others were admitted to the civil hospital after gas leakage at a company in Sachin GIDC area of Surat early morning today, says hospital’s In Charge Superintendent, Dr Omkar Chaudhary pic.twitter.com/HVnH9CZHYl

