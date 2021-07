नवी दिल्ली : मध्य प्रदेशमध्ये (Madhya Pradesh) काळीज पिळवटून टाकणारी घटना समोर आली आहे. एकाच कुटुंबातील सहा जणांचा विजेचा शॉक (6 people of a family died due to electrocution) लागून दुर्देवी मृत्यू झाल्याची धक्कादायक घटना घडली आहे. मध्य प्रदेशच्या छतरपूर (Chatarpur) जिल्ह्यातील महुआ गावात ही घटना घडली आहे. या घटनेमुळे महुआ गावावर शोककळा पसरली आहे. या घटनेमध्ये एक जण गंभीर जखमी झाला असून त्याच्यावर रुग्णालयात उपचार सुरु आहेत.Also Read - National Doctor’s Day: ...असं ऑपरेशन करुन वाचवला अजगराचा जीव, व्हिडिओ होतोय व्हायरल!

Madhya Pradesh | 6 people of a family died due to electrocution in the Bijawar area Chhatarpur. They were engaged in cleaning a tank: Sub Divisional Police Officer Sitaram Avasya, Bijawar

— ANI (@ANI) July 11, 2021