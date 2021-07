नवी दिल्ली : देशातील अनेक राज्यात मान्सूनचे (Monsoon) आगमन झाले आहे. काही राज्यात मान्सूनने अक्षरश: कहर केला आहे. याच दरम्यान रविवारी उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) आणि राजस्थानमध्ये (Rajasthan) वीज कोसळून घडलेल्या घटनांमध्ये जवळपास 61 जणांचा (61 people death) दुर्दैवी मृत्यू झाला आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, उत्तर प्रदेशमध्ये वीज कोसळून 41 जणांचा मृत्यू झाला आहे तर राजस्थानमध्ये 20 जणांचा मृत्यू झाला आहे.Also Read - Monsoon Malaria Prevention Tips: पावसाळ्यात मलेरियापासून बचाव करण्यासाठी या टीप्स करा फॉलो, मच्छर तुम्हाला स्पर्श नाही करणार!

उत्तर प्रदेश सरकारने (Uttar Pradesh Government) दिलेल्या माहितीनुसार, रविवारी रात्रीच्या सुमारास खराब हवामानामुळे अनेक ठिकाणी पावसासोबत वीज कोसळल्याच्या घटना घडल्या. रविवारी वेगवेगळ्या ठिकाणी वीज कोसळून (Sky lightning) घडलेल्या घटनांमुळे 41 जणांचा मृत्यू झाला आहे. सर्वाधिक 14 जणांचा मृत्य प्रयागराजमध्ये झाला आहे. कानपूर देहातमध्ये 5 जणांचा, फतेहपूरमध्ये 5 जणांचा, कौशांबीमध्ये 4 जणांचा, फिरोजाबादमध्ये 3 जणांचा, उन्नाव- हमीपूर- सोनभद्रमध्ये प्रत्येकी 2 जणांचा आणि कानपूर नगर- प्रतापगड-हरदोई-मिर्जापूरमध्ये प्रत्येकी एका जणांचा मृत्यू झाला आहे. तर वीज कोसळून 22 जण जखमी झाले आहेत. एवढंच नाही तर या घटनेत 200 गुरांचा देखील मृत्यू झाला आहे. उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Cm Yogi Aadityanath) यांनी मृतांच्या कुटुंबीयांना तात्काळ मदत देण्याचे निर्देश दिले आहेत. Also Read - Alliance Airs Monsoon Sale: आनंदाची बातमी! 999 रुपयांमध्ये करा विमान प्रवास, एलायन्स एअरकडून मान्सून ऑफर!

Rajasthan Chief Minister Ashok Gehlot announced ex-gratia of Rs 5 lakh each to the kin of those who lost their lives due to lightning in the state. He has ordered compensation for the injured.

