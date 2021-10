भोपाळ: मध्य प्रदेशमध्ये (Madhya Pradesh) शुक्रवारी सकाळी भीषण अपघाताची (Accident) घटना समोर आली आहे. मध्य प्रदेशच्या भिंड जिल्ह्यात बस आणि कंटेनरचा भीषण अपघात (bus and container truck Accident) झाला. या अपघातामध्ये 7 प्रवाशांचा जागीच मृत्यू झाला तर 13 प्रवासी जखमी झाले आहेत. भिंड येथील राष्ट्रीय महामार्गावर (Bhind National Highway) ही घटना घडली आहे. अपघाताची माहिती मिळताच पोलिसांनी (Madhya Pradesh Police) घटनास्थळी धाव घेत जखमींना ताबडतोब नजीकच्या रुग्णालयात दाखल केले.Also Read - धक्कादायक! सोलापूरमध्ये वाळूमाफियांनी पोलिस कॉन्स्टेबलला टेम्पोखाली चिरडले

Madhya Pradesh | Seven passengers died on the spot, 13 injured in a collision between a bus and container truck in Bhind (near Virkhadi Village). Out of the 13 injured, four are critical and have been referred to Gwalior. The incident is being investigated: Bhind SP, Manoj Singh

— ANI (@ANI) October 1, 2021