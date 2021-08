श्रीनगर : देशभरामध्ये 75 वा स्वातंत्र दिवस (75th Independence Day) मोठ्या उत्साहात साजरा केला जात आहे. केंद्रशासित प्रदेश जम्मू-काश्मीरच्या (Jammu Kashmir) त्रालमध्ये (Tral) दहशतवादी बुरहान वानीच्या वडिलांनी ध्वजारोहण केले. व्यवसायाने शिक्षक असलेल्या बुरहान वानीचे वडील मुजफ्फर वाणीने पुलवामाच्या त्रालमध्ये स्थित असलेल्या शाळेमध्ये ध्वजारोहण करत राष्ट्रगीत गायले. मुजफ्फर वानी (Muzaffar Ahmad Wani) यांचा मुलगा बुरहान हा एकेकाळी दहशतवाद्यांचा पोस्टर बॉय होता. बुरहान वानी हा हिज्बुल मुजाहिद्दीन या दहशतवादी संघटनेचा कमांडर (Hizbul Commander Burhan Wani) होता. 8 जुलै 2016 मध्ये बुरहान वानी चकमकीत मारला गेला.Also Read - High Alert: 15 ऑगस्टला लष्कर-ए-तोएबा आणि जैश-ए-मोहम्मदकडून मोठ्या हल्ल्याचा कट, सुरक्षा यंत्रणा हाय अलर्टवर

Burhan Wani’s father hoisted tricolor 🇮🇳 at Govt higher School in Tral. He is working as a principal in the school.

Jai Ho 🙏 pic.twitter.com/AWqkQlQt1r

