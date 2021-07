नवी दिल्ली : कोरोना कालावधीत केंद्र सरकारने (Central government) आपल्या 52 लाख कर्मचाऱ्यांसाठी हाऊस बिल्डिंग अ‍ॅडव्हान्सची (House Building Advance) घोषणा केली आहे. कोरोना विषाणूचा भारतात फैलाव झाल्यानंतर जून 2020 मध्ये ही घोषणा करण्यात आली होती. या योजनेंतर्गत केंद्र सरकारने आपल्या कर्मचाऱ्यांना घर बांधण्यासाठी स्वस्त दराने निधी देण्याची घोषणा केली आहे. (central government provides advance to employee for build own house)Also Read - Breaking News Live Updates: महाराष्ट्र पोलीस दलात लवकरच मेगाभरती; गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांची माहिती

या योजनेंतर्गत केंद्र सरकारचे 52 लाख कर्मचारी 7.9 टक्के व्याज दराने घर बांधण्यासाठी पैसे घेऊ शकतात. या योजनेचा लाभ 31 मार्च 2022 पर्यंत घेता येईल. ही विशेष योजना 1 ऑक्टोबर 2020 पासून सुरू केली गेली. त्याआधी सप्टेंबर 2020 मध्ये अर्थमंत्री निर्मला सीतारण यांनी हाऊस बिल्डिंग अ‍ॅडव्हान्सच्या व्याज दरात कपात करण्याची घोषणा केली होती. सातवा वेतन आयोग (7th Pay Commission) डोळ्यासमोर ठेवून हाऊस बिल्डिंग अ‍ॅडव्हान्समध्येही दुरुस्ती करण्यात आली. त्यानुसार कोणत्याही केंद्रीय कर्मचाऱ्याच्या बेसिक पगाराच्या 24 पट किंवा जास्तीत जास्त 25 लाख रुपये यापैकी जी रक्कम कमी असेल तेवढी देण्यात येणार आहे.

जर घर आधीच तयार केलेले असेल तर त्याच्या विस्तारासाठी ही अ‍ॅडव्हान्स रक्कम जास्तीत जास्त 10 लाख रुपये, बेसिक पगाराच्या 24 पट आणि घराच्या विस्तारासाठी लागणारा खर्च यातील सर्वात कमी रक्कम अ‍ॅडव्हान्स म्हणून देण्यात येईल. या कर्जाचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे अ‍ॅडव्हान्स रक्कमेची परतफेड एकूण 20 वर्षात केली जाऊ शकते. 15 वर्षांत म्हणजेच 180 ईएमआयमध्ये केवळ मुळ रक्कमेची परतफेड केली जाते. त्यानंतरच्या 5 वर्षात म्हणजेच 60 ईएमआयमध्ये व्याज भरले जाते. याच कारणामुळे हाऊस बिल्डिंग अ‍ॅडव्हान्सवर नेट रिटर्न खूप कमी असते. (central government provides advance to employee for build own house)

जर एखादी व्यक्ती गृह कर्ज घेत असेल तर त्याला 20 वर्षांत जवळजवळ दुप्पट रक्कम जमा करावी लागेल. यामागील सर्वात मोठे कारण म्हणजे ईएमआयचा मोठा भाग सुरुवातीच्या 6 ते 8 वर्षांतच व्याजाच्या रुपात भरावा लागतो. या सुरुवातीच्या काळात मुळ रकमेची अगदी काही प्रमाणात परतफेड केली जाते. यामुळेच सुरुवातीच्या काही काळाच व्याजाची रक्कम खूप जास्त असते. मात्र, केंद्र सरकारच्या या योजनेंतर्गत आधी तुम्हाला मुळ रक्कमेची परतफेड करावी लागते आणि त्यानंतर तुम्हाला व्याज द्यावे लागते. या कालावधीत जेवढे व्याज होते ते एकत्र शेवटच्या 5 वर्षात भरावे लागते. (central government provides advance to employee for build own house)

हाऊस बिल्डिंग अ‍ॅडव्हान्स रक्कम घेण्यासाठी काही अटी आहेत. जसे की घर बांधण्यासाठी स्वत:ची जमीन आवश्यक आहे. आपण घराचा विस्तार करू इच्छित असाल तर यासाठी ही अ‍ॅडव्हान्स रक्कम वापरली जाऊ शकते. या योजनेचा फायदा केवळ परमनंन्ट कर्मचार्‍यांनाच मिळेल. याशिवाय जर एखाद्या कर्मचार्‍याने सलग 5 वर्षांपेक्षा जास्त काळ काम केले असेल तरच त्याला हाऊस बिल्डिंग अ‍ॅडव्हान्सचा फायदा मिळेल.