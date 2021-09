कर्नाटक : कर्नाटकमध्ये (Karnataka) रस्ते अपघातामध्ये (Karnataka Road Accident) 8 जणांचा दुर्देवी मृत्यू झाल्याची घटना समोर आली आहे. कर्नाटकच्या चिंतामणी (Chintamani) भागातील मरनायकनहल्ली (Maranayakanahalli) येथे हा अपघात झाला आहे. प्रवाशांनी खचाखच भरलेल्या भरधाव जीपने लॉरीला धडक दिली. हा अपघात ऐवढा भीषण होता की अपघातामध्ये 8 जणांचा जागीच मृत्यू झाला तर 7 जण गंभीर जखमी झाले आहेत. जखमींना नजकीच्या रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल करण्यात आले आहे.Also Read - ठाण्यात धोकादायक इमारतीचा स्लॅब कोसळला, दोघांचा मृत्यू तर एक जण गंभीर जखमी

Karnataka | Eight persons were killed in a road accident after a jeep hit a lorry coming from the opposite direction near Maranayakanahalli, Chintamani area, yesterday: Chikkaballapur Police

