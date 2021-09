मॉस्को: रशियातील (Russia) पर्म युनिव्हर्सिटीमध्ये (Perm State University) एका माथेफिरूनं केलेल्या अंदाधूंद केलेल्या गोळीबारात (Gunman Opened Fire) 8 विद्यार्थ्यांचा मृत्यू झाला. अचानक झालेल्या या हल्ल्यामुळे युनिव्हर्सिटीतल्या विद्यार्थ्यांनी जीव वाचवण्यासाठी युनिव्हर्सिटीच्या खिडक्यांमधून खाली उड्या मारल्या. यात सहा विद्यार्थी गंभीर जखमी झाले आहेत. आता या घटनेचा व्हिडीओ समोर आला आहे.Also Read - Sex Racket in Pune: पिंपरीतील स्पा सेंटरमध्ये वेश्या व्यवसायाचा पर्दाफाश, चार तरुणींची सुटका

मीडिया रिपोर्टनुसार, तैमूर बेकमानसरोव (Timur Bekmansurov) असं हल्लेखाराचं नाव आहे. तो 18 वर्षांचा असून त्याचा पोलिसांनी केलेल्या गोळीबारात मृत्यू झाला आहे. हल्लेखोर त्याच युनिव्हर्सिटीचा विद्यार्थी होता, अशी माहिती समोर आली आहे. या घटनेमुळे एकच खळबळ उडाली आहे. तैमूरनं गोळीबार केल्याची माहिती मिळताच युनिव्हर्सिटी व्यवस्थापनाने कॅम्पसमध्ये उपस्थित असलेल्या विद्यार्थ्यांना कॅम्पसमधून बाहेर पडण्याच्या सूचना दिल्या. या दरम्यान विद्यार्थ्यांचा मोठा गोंधळ उडाला. बहुतांश विद्यार्थ्यांनी युनिव्हर्सिटीच्या बिल्डिंगच्या खिडक्यांमधून खाली उड्या घेतल्या.

Gunman attacks a university in the Russian city of Perm. Deaths and injuries being reported.

Faculty and students were filmed jumping out of windows pic.twitter.com/DyNHPEaLwR

