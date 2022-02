Andhra Pradesh Accident : आंध्र प्रदेशमध्ये (Andra Pradesh) रविवारी रात्री उशिरा भीषण अपघाताची (Andhra Pradesh Acciden) घटना घडली असून यामध्ये 9 जणांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला आहे. लग्नावरुन (Marriage) परतणाऱ्या कुटुंबावर काळाने घाला घातला आहे. आंध्र प्रदेशातील अनंतपुरम-बेल्लारी राष्ट्रीय महामार्गावर (Anantpuram-Bellari National Highway) कोटलापल्ली गावाजवळ हा भीषण अपघात झाला आहे. भरधाव वेगात असलेल्या लॉरीने कारला जोरदार धडक (Lorry-Car Accident) दिली. या अपघातामध्ये कारचा चुराडा झाला आहे. अपघातामध्ये मृत्यू झालेल्यांना कारमधून काढणे सुद्धा कठीण झाले होते.Also Read - Aurangabad Accident: औरंगाबादमध्ये लग्नाच्या वऱ्हाडाला भीषण अपघात, चौघांचा मृत्यू तर 22 जण जखमी

In a ghastly #roadaccident 8 people died and 1 critically injured after a collision between a lorry and an Innova vehicle near #Uravakonda of #Anantapur dist.

Victims were returning from #Ballari after attending a marriage.#AndhraPradesh pic.twitter.com/OV81kvHQna

— Surya Reddy (@jsuryareddy67) February 6, 2022