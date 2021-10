लखनऊ : उत्तर प्रदेशमध्ये (Uttar Pradesh) भीषण अपघाताची घटना समोर आली असून या अपघातामध्ये 9 जणांना आपले प्राण गमवावे लागले आहे. उत्तर प्रदेशच्या बाराबंकीमध्ये (Barabanki) ही घटना घडली आहे. भरधाव प्रवासी बस आणि ट्रकचा समोरासमोर अपघात झाला आहे. या अपघातामध्ये (Uttar Pradesh Accident) 9 प्रवाशांचा मृत्यू झाला असून अनेक प्रवासी गंभीर जखमी झाले आहेत. जखमी प्रवाशांना नजीकच्या रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल करण्यात आले आहे. या अपघाताचा तपास पोलिसांकडून (UP Police) सुरु आहे.Also Read - Lakhimpur Kheri Violent: लखीमपूर खीरी हिंसाचारात 9 जणांचा मृत्यू, केंद्रीय मंत्र्यांच्या मुलाविरुद्ध खुनाचा गुन्हा दाखल

5-6 people feared dead in collision between a truck and a passenger bus in Barabanki, injured shifted to local hospital: SP Barabanki Details awaited. — ANI UP (@ANINewsUP) October 7, 2021

मिळालेल्या माहितीनुसार, प्रवासी बस आणि ट्रक (truck and a passenger bus Accident) समोरासमोरुन वेगाने येत होते. याच दरम्यान रस्त्यावर अचानक म्हैस आली. त्यामुळे बस चालकाचे बसवरील नियंत्रण सुटले (collision between a truck and a passenger bus) आणि बस थेट समोरुन येणाऱ्या भरधाव ट्रकला धडकली. हा अपघात ऐवढा भीषण होता की यामध्ये ट्रक आणि बसच्या समोरच्या भागाचा अक्षरश: चुराडा झाला आहे. या अपघाताची माहिती मिळताच स्थानिक नागरिकांनी घटनास्थळी धाव घेत बचावकार्य सुरु केले.

या डबल डेकर बसमधून एकूण 70 जण प्रवास करत होते. प्रवाशांना पर्यटनासाठी घेऊन ही बस दिल्लीवरुन बहराइच (Baharaich) येथे जात होती. त्याच दरम्यान हा अपघात झाला. या अपघातामध्ये 9 प्रवाशांचा मृत्यू झाला. तर मोठ्या संख्येने प्रवासी जखमी झाले आहे. जखमींवर नजीकच्या रुग्णालयात (Hospital) उपचार सुरु आहेत. तर गंभीर जखमी झालेल्यांना लखनऊच्या ट्रॉमा सेंटरमध्ये (Lucknow Troma Center) हलवण्यात आले आहे. मृतांचा आकडा आणखी वाढण्याची शक्यता पोलिसांनी वर्तवली जात आहे.