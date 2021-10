मुंबई : जम्मू-काश्मीरच्या (Jammu Kashmir) सीमाभागात दहशतवाद्यांच्या खुरापती (Terror Attack) सुरुच आहेत. पुंछ सेक्टरमध्ये (Poonch sector) जवान आणि दहशतवाद्यांमध्ये (Encounter Between Terror and jawan) मोठी चकमक झाली. या चकमकीमध्ये 5 जवान शहीद ( 5 Soldiers martyr) झाले आहेत. या चकमकीनंतर घटनास्थळावर जवानांचा मोठा बंदोबस्त तैनात करण्यात आला. संपूर्ण परिसर जवानांनी सील केला असून दहशतवाद्यांचा शोध सुरु आहे.Also Read - Terror Module: दहशतवादी हल्ल्यांचा कट उधळला, नवरात्रीदरम्यान तेलाच्या टँकरचा करणार होते स्फोट!

A junior commissioned officer (JCO) & four soldiers killed in action during a counter-terrorist operation in the Rajouri sector in the Pir Panjal ranges: Sources

— ANI (@ANI) October 11, 2021