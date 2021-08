काबूल: तालिबाननं अफगाणिस्तानची ताबा मिळवल्यानंतर (Afghanistan Crisis)देशात गंभीर परिस्थिती निर्माण झाली आहे. नागरिकांमध्ये प्रचंड दहशत पसरली असून बहुतांश लोक देश सोडण्याच्या तयारीत आहेत. दरम्यान, अफगाणिस्तानमधून जाणाऱ्या अमेरिकी विमानांना लटकून बाहेर जाण्याच्या प्रयत्नात खाली पडणाऱ्या लोकांचे भयावह व्हिडीओ समोर आला होता. आता धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. ती म्हणजे, अमेरिकेच्या विमानामधून खाली पडून राष्ट्रीय फुटबॉलपटू झाकी अनवारी (Afghan Footballer Zaki Anwari) याचा मृत्यू झाला आहे.Also Read - Afghanistan Crisis: 'तालिबानी येत आहेत आम्हाला मारुन टाकतील', अफगाणी महिलांचा मन हेलावून टाकणारा व्हिडिओ!

अफगाण राष्ट्रीय टीमचा फुटबॉलर झाकी अनवारी याचं गुरूवारी निधन झालं. वृत्तसंस्था 'एरियाना'नं यासंदर्भात वृत्त प्रसिद्ध केलं आहे. एरियानानं दिलेल्या वृत्तानुसार, अमेरिकेतील विमान बोइंग सी-17 मधून पडून राष्ट्रीय फूटबॉलपटूचा मृत्यू झाला आहे. काबुल एअरपोर्टवर अमेरिकेतील विमानातून पडून झाकी अनवारीचा (Zaki Anwari) मृत्यू झाला आहे.

झाकी अनवारी (Zaki Anwari) हा अफगाणचा (Afghan Footballer) युवा फुटबॉलपटू होता. झारीचा मृत्यू सोमवारी 16 ऑगस्ट रोजी विमानातून कोसळून झाला. अमेरिकेतील सैन्याच्या विमानातून खाली कोसळला होता. झाकीच्या मृत्यूची माहिती अफगाण राष्ट्रीय फुटबॉलटीमच्या फेसबुक अकाऊंटवरून 18 ऑगस्ट रोजी देण्यात आली. अनवारी त्या हजारो अफगाणिस्तानांपैकी एक होता जे सोमवारी हामादी करजई आंतरराष्ट्रीय एअरपोर्टवर पोहोचले होते.

