नवी दिल्ली : तालिबानी दहशतवाद्यांमुळे अफगाणिस्तानमध्ये (Afghanistan) गंभीर परिस्थिती निर्माण झाली आहे. अफगाणिस्तानमध्ये तालिबान्यांनी सत्ता स्थापन केल्यापासून याठिकाणच्या नागरिकांमध्ये प्रचंड भीतीचे वातावरण आहे. तालिबान्यांच्या (Taliban) दहशतीमुळे याठिकाणचे नागरिक देश सोडून जाण्यासाठी प्रयत्न करत आहे. तालिबान्यांपासून आपला जीव वाचवण्यासाठी हे नागरिक मिळेल त्या मार्गाने देशाबाहेर जाण्याचा प्रयत्न करत आहेत. या ठिकाणी भारतीय देखील मोठ्या प्रमाणात अडकले आहेत. अफगाणिस्तानात असलेल्या भारतीयांना मायदेशी आणण्यासाठी भारतीय हवाई दलाने (Indian Air Force) मोहीम हाती घेतली आहे. या मोहीमेत हवाई दलाला यश देखील आले आहे. काबुलवरुन 168 भारतीय नागरिक आज आपल्या मायदेशी परतले आहेत.Also Read - Afghanistan Crisis: अमेरिकेच्या 'त्या' विमानातून कोसळून अफगाण राष्ट्रीय फुटबॉलपटूचा मृत्यू

Evacuation continues!

IAF special repatriation flight with 168 passengers onboard, including 107 Indian nationals, is on its way to Delhi from Kabul. pic.twitter.com/ysACxClVdX

— Arindam Bagchi (@MEAIndia) August 22, 2021