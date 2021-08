काबुल : अफगाणिस्तानची (Afghanistan) राजधानी काबुल (Kabul) रविवारी तालिबानच्या दहशतवादी संघटनेने ताब्यात घेतली. त्यानतंर काबूल विमानतळावर (Kabul airport) गोळीबार झाल्याचेही समोर आले (sound of gunfire) आहे. मात्र, कोणतीही जीवितहानी झाल्याचे वृत्त अद्याप समोर आलेले नाही. अनेक देशांच्या मुत्सद्यांना अफगाणिस्तानमधून बाहेर काढले जात आहे. त्याचवेळी काबुलमधील अमेरिकन दूतावास आणि प्रेसिडेंशियल पॅलेसजवळ दोन स्फोट (2 blasts near embassy and Rashtrapati Bhavan) झाले. या पार्श्वभूमिवर न्यूयॉर्क संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) आज इस्टोनिया आणि नॉर्वेच्या विनंतीवरून अफगाणिस्तानच्या परिस्थितीवर तातडीची बैठक घेणार आहे.Also Read - Breaking News Live Updates: अफगाणिस्तानवर तालिबानचा कब्जा; राष्ट्राध्यक्ष अशरफ गनी यांचं देशाबाहेर पलायन! नागरिक भयभीत

अफगाणिस्तानच्या राजधानीत भीतीचे वातावरण ( Afghanistan Citizens scared) निर्माण झाले असून नागरिकांनी देश सोडून जाण्यासाठी काबुल विमानतळावर प्रचंड गर्दी केली आहे. अफगाणिस्तानचे राष्ट्रपती (Ashraf Ghani) देश सोडून गेल्यानंतर नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण आहे. या दरम्यान तेथील परिस्थितीचे काही व्हिडिओ समोर आले आहेत. यामध्ये काबुल विमानतळावर शेकडो लोक देश सोडण्यासाठी जमा झाल्याचे दिसत आहे. तालिबान राजवटीमुळे (Taliban regime) नागरिकांमध्ये प्रचंड भीती पसरली आहे. काबुल विमानतळाचा (Kabul airport) मुख्य रस्ता देश सोडणाऱ्या लोकांमुळे गच्च भरला आहे.

इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगाणिस्तान

अल-जजीरा वाहिनीवर प्रसारित करण्यात आलेल्या व्हिडिओमध्ये राजधानी काबुलमधील राष्ट्रपती भवनात तालिबानी बंडखोरांचा मोठा गट दिसून आला आहे. राष्ट्रपती भवनातून तालिबान अफगाणिस्तानवर आपल्या सत्तेची घोषणा करण्याची शक्यता आहे. तसेच देशाचे नाव 'इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगाणिस्तान' (Islamic Emirate of Afghanistan) असे ठेवण्याची घोषणा देखील तालिबानकडून होऊ शकते. वीस वर्षांच्या लढाईनंतर अमेरिकेने आपले सैन्य अफगाणिस्तानातून माघारी घेतल्यानंतर काही दिवसातच जवळपास संपूर्ण अफगाणिस्तान पुन्हा तालिबानच्या ताब्यात आला आहे.