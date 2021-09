जम्मू-काश्मीर: काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी (Congress Leader Rahul Gandhi) यांनी वैष्णोदेवीचे दर्शन (Vaishnodevi Darshan) घेतले. त्यांनी तब्बल 13 किलोमीटर पायी चालत जाऊन वैष्णोदेवीचे दर्शन घेतले. त्यांच्या या 13 किलोमीटर पायी प्रवास आणि वैष्णो देवीच्या दर्शनाची राजकीय वर्तुळात जोरदार चर्चा रंगली होती. राहुल गांधींच्या या दौऱ्यानंतर भाजपच्या कार्यकर्त्यांनी (BJP Workers) ते ज्या मार्गावरुन गेले त्या मार्गाचे गंगाजल टाकून शुद्धीकरण (gangajal on vaishnodevi rout) केल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे.Also Read - Breaking News Live Updates: मोठी घोषणा! महिलांच्या रक्षणासाठी आगामी अधिवेशनात शक्ती कायदा आणणार

इंडिया टुडेने दिलेल्या एका वृत्तानुसार, जम्मू-काश्मीरमधील (Jammu-Kashmir) भाजपच्या युवा संघटनेने राहुल गांधी वैष्णोदेवीला ज्या मार्गावरुन गेले त्याचे शुद्धीकरण केले आहे. या प्रकारामुळे राजकीय वर्तुळामध्ये पुन्हा जोरदार चर्चा रंगल्या आहेत. बीजेवायएमचे (BJYM) जम्मू-काश्मीरमधील प्रमुख अरुण जामवाल यांनी ही शुद्धीकरण प्रक्रिया केली असल्याची माहिती समोर आली आहे. त्यांनी केलेल्या या शुद्धीकरण प्रक्रियेमुळे उलट-सुटल चर्चांना उधाण आले आहे.

Shri @RahulGandhi takes in the incredible expanse of mother nature while en route to Darshan at Mata Vaishno Devi Temple. #RahulVaishnoDeviYatra pic.twitter.com/VrJE1eyt6v

— Congress (@INCIndia) September 9, 2021