Agneepath scheme Update: केंद्र सरकारने लागू केलेली लष्करात भरतीची नवी योजना अग्निपथवरून (Agneepath Yojana) देशभरात सध्या गोंधळ सुरू आहे. या योजनेच्या विरोधात देशात अनेक ठिकाणी तरुणांनी रस्त्यावर उतरून आंदोलन सुरू केले आहे. पंरतु या दरम्यानच आता गृह मंत्रालयाने या योजनेबाबत मोठी घोषणा (Government’s Big Decision) केली आहे. केंद्रीय सशस्त्र पोलीस दल (CAPF) आणि आसाम रायफल्सच्या (Assam Rifles) भरतीमध्ये अग्निवीरांना 10 टक्के आरक्षण (Reservation in Agneepath scheme) देण्याची घोषणा गृह मंत्रालयाने केली आहे.Also Read - EPFO News : EPFO खाते धारकांसाठी खुशखबर! सरकार पाठवणार 72,000 कोटी रुपये, असे करा चेक

MHA decides to reserve 10% vacancies for recruitment in CAPFs & Assam Rifles for Agniveers, 3 yrs age relaxation beyond upper age limit to Agniveers for recruitment in the two forces. For the 1st batch of Agniveer, age relaxation will be for 5 yrs beyond upper age limit: HMO pic.twitter.com/2VJpCxkFnk

— ANI (@ANI) June 18, 2022