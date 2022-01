नवी दिल्ली: ऑल इंडिया इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिकल सायन्सेस, रायबरेलीने (AIIMS Recruitment 2021) पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागवले आहेत. हे अर्ज टीचिंग (अध्यापक) पदांसाठी मागवण्यात आले आहेत. या पदांसाठी अर्ज करू इच्छिणारे इच्छुक उमेदवार aiimsrbl.edu.in या अधिकृत वेबसाइटला भेट देऊन अर्ज करू शकतात. या भरतीद्वारे (AIIMS Teaching Jobs) एकूण 118 पदे भरली जातील. 10 जानेवारी 2022 ही अर्ज करण्याची शेवटची तारीख आहे. अर्ज करणाऱ्या उमेदवारांनी हे लक्षात घ्यावे की ही भरती तीन वर्षांच्या करारावर (Taching Contract Jobs) असेल आणि पुढे ती 5 वर्षांपर्यंत वाढवता येईल. करार किंवा करारानुसार नोकरीला कमाल 7 वर्षांच्या कालावधीसाठी परवानगी देण्यात आली आहे.Also Read - SEBI Recruitment 2022: सेबीमध्ये 'ग्रेड A'अधिकारी होण्याची सुवर्ण संधी! 120 पदांवर केली जाणार भरती

पदांचे तपशील (Position Details)

सहाय्यक प्राध्यापक – 41 पदे

प्राध्यापक : 29 पदे

असोसिएट प्रोफेसर – 25 पदे

अतिरिक्त प्राध्यापक – 23 पदे

पात्रता आणि वयोमर्यादा (Eligibility and age limit)

अर्ज करणाऱ्या उमेदवारांकडे कोणती पदवी किंवा कोणती शैक्षणिक पात्रता असावी यासाठी वेबसाइटवर दिलेली तपशीलवार सूचना वाचा. अर्ज करण्यासाठी कमाल वयोमर्यादा 58 वर्षे (Professor/Additional Professor) आणि 50 वर्षे (Associate Professor/Assistant Professor) असावी. (AIIMS Recruitment 2021: Recruitment for professorships in AIIMS, find out who can apply)