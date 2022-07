Alcohol In Gujarat: गुजरातमध्ये पुन्हा एकदा विषारी दारू नागरिकांच्या जीवावर उठली आहे. बोटाद आणि अहमदाबाद जिल्ह्यात विषारी दारू सेवन रविवार आणि सोमवार या दोन दिवसांत 15 जणांचा मृत्यू झाला, तर 40 जणांना हॉस्पिटलमध्ये उपचार सुरू आहेत. त्यापैकी अनेकांची प्रकृती गंभीर असल्याचे समजते. त्यामुळे मृतांची आकडेवारी वाढण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.Also Read - Mumbai Local Mega Block : मध्य रेल्वे मार्गावर आज रात्रकालीन ब्लॉक; हार्बर, पश्चिम रेल्वे मार्गावर रविवारी मेगा ब्लॉक!

विषारी दारु सेवन केल्याने बोटाद जिल्ह्यातील रोजिद गावात सर्वाधिक 7 लोकांचा मृत्यू झाला आहे. तर 10 जण अत्यावस्थ आहेत. त्यांच्यावर जिल्हा हॉस्पिटलमध्ये उपचार सुरू आहेत. या शिवाय अलावा उंचडी, चंदरवा, आकरू आणि अनिवारी या गावांतही मृत्यूचे तांडव सुरूच आहे. विषारी दारूने दोन दिवसांत 15 जणांचा बळी घेतला आहे. धक्कादायक म्हणजे अनेकांची प्रकृती चिंताजनक असल्याने मृतांची संख्या वाढण्याची शक्यता पोलिसांनी वर्तवली आहे. Also Read - Maharashtra Rain Update : विश्रांती घेतलेला पाऊस पुन्हा सक्रीय होणार, उद्यापासून पुढचे 4 दिवस मुसळधार!

गुजरातचे पोलिस महासंचालक आशीष भाटिया यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, बोटाद जिल्ह्यातील तीन मद्य तस्कारांना पोलिसांनी ताब्यात घेतले आहे. आरोपी दारुची तस्करीकरून ग्रामीण भागात त्याची विक्री करत होते. Also Read - Presidential Election Results 2022 Highlights : देशाच्या राष्ट्रपतीपदावर पहिली आदिवासी महिला विराजमान, द्रौपदी मुर्मू यांचा विजय!

विषारी दारूमुळे मृत्यूमुखींची संख्या वाढण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. तारी रोजिदलगतच्या नभोई गावात जाऊन या नागरिकांनी मद्यपान केले होते. सोमवारी सकाळी सर्वांना पोटदुखी व उलट्यांचा त्रास सुरू झाला. त्यानंतर काही वेळातच दोघांचा मृत्यू झाला. हॉस्पिटलमध्ये उपचार सुरू असताना आणखी 6 जणांचा काही वेळाच्या अंतराने मृत्यू झाला. पाहाता पाहाता मृतांचा आकडा 15 वर पोहोचला आहे. त्यामुळे बोटात जिल्ह्यात हाहाकार उडाला आहे.

स्थानिक पोलिसांनी या प्रकरणी धरपकट सुरू केली आहे. या घटनेनंतर पोलिसांची अनेक पथके नभोई गावातील दारू विक्रेत्यांचा शोध घेत आहेत. गावात दारूचे सेवन करणाऱ्यांचीही ओळख पटवली जात आहे. मात्र, नभोईत अद्याप एकही रुग्ण आढळला नाही.​​​​​​​

Gujarat | Four people dead after drinking spurious liquor in Dhandhuka, six people have been shifted to Ahmedabad for further treatment: Dr Sanket, Medical Officer Dhandhuka pic.twitter.com/8I6wt2FNYI

— ANI (@ANI) July 25, 2022