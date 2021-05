नवी दिल्ली: संपूर्ण देशात कोरोना विषाणूच्या दुसऱ्या लाटेचा कहर सुरू आहे. (Coronavirus Second Wave in India) कोरोनाबाधित रुग्णांमध्ये मोठी वाढ झाली आहे. कोरोनाची साखळी तोडण्यासाठी देशातील जवळपास सर्वच राज्यात लॉकडाऊनसारखे कठोर निर्बंध लागू करण्यात आले आहेत. कोरोना लसीकरण मोहिम वेगात सुरू आहे. कोरोना लस घेतल्यानंतर अनेक जण सोशल मीडियावर फोटो शेअर करत आहे. काही महाभाग तर Covid-19 व्हॅक्सिन सर्टिफिकेट (Vaccination Certificate) देखील शेअर करत आहे. मात्र, सायबर गुन्हेगार त्याचाच फायदा घेऊन मोठी फसवणूक करत आहे. हॅकर्सनी आतापर्यंत अनेकांना लाखो रुपयांना गंडा घातल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे. या अनुषंगानं केंद्र सरकारनं गाईडलाईन जाहीर केली आहे. Also Read - धक्कादायक! व्हाईट फंगस अधिक धोकादायक, संक्रमणामुळं महिलेच्या आतड्याला पडलं छिद्र

देशात कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढल्यामुळे लॉकडाऊन जाहीर करण्यात आला. त्यामुळे या काळात ऑनलाईन बँकिंग, फोन बँकिंगमध्ये मोठी वाढ झाली आहे. अशातच ऑनलाईन फसवणुकीच्या घटना देखील वाढल्या आहेत. अशा परिस्थितीत सतर्क राहणं खूप महत्त्वाचं आहे. जनतेला सतर्क करण्यासाठी केंद्र सरकार, पोलिस वेळोवेळी मार्गदर्शक सूचना देत असतात. आता सरकारनं Covid-19 व्हॅक्सिन सर्टिफिकेटबाबत (Vaccination Certificate) मार्गदर्शक सूचना दिल्या आहेत.

व्हॅक्सिन सर्टिफिकेट शेअर करू नका-

काही लोक कोरोना व्हॅक्सिन घेतल्यानंतर प्राप्त झालेलं सर्टिफिकेट सोशल मीडियावर शेअर करत आहेत. तुमची मोठी आर्थिक फसवणूक होऊ शकते, असं सरकारनं म्हटलं आहे. कारण व्हॅक्सिन सर्टिफिकेटवर व्यक्तीचे पर्सनल डिटेल्स असतात. या डिटेल्सचा वापर करुन हॅकर्स तुमच्या बँक खात्यावर देखील डल्ला मारू शकतात.

कोरोना लशीचे दोन्ही डोस घेतल्यानंतर सरकारतर्फे व्हॅक्सिनेशन सर्टिफिकेट दिलं जातं. यात तुमच्या व्हॅक्सिन डोसशिवाय इतर माहितीही असते. CoWin वेबसाईट किंवा Aarogya Setu App वरुन सर्टिफिकेट तुम्हाला डाऊनलोड करता येतं. विशेष म्हणजे व्हॅक्सिनेशन सर्टिफिकेटला आता आंतरराष्ट्रीय प्रवासासाठी महत्त्वाचं दस्ताऐवज म्हणून मान्य केलं जाईल, असं सरकारनं घोषित केलं आहे. त्यामुळे केवळ व्हॅक्सिन सर्टिफिकेटच नाही, तर कोणत्याही प्रकारची माहिती सोशल मीडियावर (Social Media) शेअर करू नका, असं आवाहन सरकारतर्फे करण्यात आलं आहे.

Beware of sharing #vaccination certificate on social media: pic.twitter.com/Tt9vJZj2YK — Cyber Dost (@Cyberdost) May 25, 2021

तसेच या संदर्भात सायबर दोस्तकडून (Cyber Dost) एक ट्वीट करण्यात आलं आहे. Cyber Dost हे ट्विटर हँडल केंद्र सरकारच्या गृह मंत्रालयाच्या अखत्यारित आहे.