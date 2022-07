Amarnath Cloud Burst : जम्मू-काश्मीरमधील (Jammu Kashmir) बाबा अमरनाथच्या गुहेजवळ (Baba Amarnath Cave) ढगफुटी झाली आहे. ढगफुटीमुळे याठिकाणी मोठी दुर्घटना घडली आहे. अमरनाथ गुफा परिसरात (Amarnath Cloud Burst ) असलेल्या अनेक कॅम्प परिसरातून पाणी वेगाने वाहत आहे. ही घटना संध्याकाळी 5.30 वाजताच्या सुमारास घडली आहे. या दुर्घटनेमध्ये आतापर्यंत 13 जणांचा मृत्यू झाला आहे. एनडीआरएफकडून (NDRF) ही माहिती देण्यात आली आहे.Also Read - Raj Babbar Punishment : ज्येष्ठ अभिनेते राज बब्बर यांनी 2 वर्षे तुरुंगवासीची शिक्षा, जाणून घ्या संपूर्ण प्रकरण

एनडीआरएफचे डीजी अतुल करवाल यांनी सांगितले की, अमरनाथ गुहेजवळील ढगफुटीत आतापर्यंत 13 जणांचा मृत्यू झाला आहे. 3 जणांना वाचवण्यात यश आले आहे. एनडीआरएफची अनेक पथके घटनास्थळी तैनात करण्यात आली आहेत.’ त्यांनी पुढे सांगितले की, ‘अमरनाथ गुहेजवळ एनडीआरएफची एक टीम नेहमीच तैनात असते. जेणेकरून अशा घटना घडल्यानंतर तात्काळ मदत करता यावी.’ Also Read - Shinzo Abe Death: भाषण सुरू असताना जपानचे माजी पंतप्रधान शिंजो आबे यांच्यावर गोळीबार, उपचारादरम्यान मृत्यू

#WATCH | J&K: Visuals from lower reaches of Amarnath cave where a cloud burst was reported. Rescue operation underway by NDRF, SDRF & other agencies

(Source: ITBP) pic.twitter.com/o6qsQ8S6iI

— ANI (@ANI) July 8, 2022