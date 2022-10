Amazon Diwali Sale: दिवाळीनिमित्त सध्या Amazon ग्रेट इंडियन फेस्टिव्हल सेल (Amazon Sale) सुरु आहे. 23 ऑक्टोबरला हा सेल संपणार आहे. या सेलमध्ये ग्राहकांना जबरदस्त ऑफर (Diwali Offer On Amazon) मिळत आहे. अशात तुम्ही दिवाळीनिमित्त टीव्ही (Smart TV On Low Price) घेण्याचा विचार करत असला तर ही माहिती तुमच्यासाठी महत्त्वाची आहे. Amazon च्या या सेल मध्ये तुम्हाला सर्वाधिक विक्री होणारा 50 इंचाचा टीव्ही फक्त 25 हजार रुपयांपर्यंत खरेदी करता येणार आहे. या सेल अंतर्गत Sony, OnePlus आणि Redmi TV वर 40 टक्क्यांपर्यंत डिस्काउंट मिळत आहे. यासह या सर्व टीव्हीवर Citibank आणि ICICI बँक कार्ड पेमेंटवर 1,500 रुपयांपर्यंत कॅशबॅक आणि 2,820 रुपयांचे एक्सचेंज बोनस देखील ग्राहकांना मिळत आहे. त्यानुसार जाणून घेऊया अधिक माहिती.Also Read - Urfi Javed On Jaya Bachchan: उर्फी जावेदचं जया बच्चन यांच्याबद्दल मोठं वक्तव्य, म्हणाली... लोकांचा आदर करा तरंच...

OnePlus 126 cm (50 inches) Y Series

सर्वाधिक विकल्या जाणाऱ्या 50-इंचाच्या टीव्हीमध्ये OnePlus चा समावेश होतो. OnePlus च्या 50 इंचाचा हा टीव्ही 4K अल्ट्रा एचडी रिझोल्यूशनसह उपलब्ध आहे. डिस्प्ले बेझल-लेस डिझाइनसह आहे, ज्यामुळे स्क्रीन मोठी दिसते. यात डॉल्बी ऑडिओ तंत्रज्ञानासह 24 वॅट्स साउंड आउटपुट आहे. यासह टीव्हीमध्ये गुगल व्हॉईस असिस्टंट आणि अलेक्सा सपोर्ट आहे. यात मिररकास्ट फीचर आहे ज्यामुळे फोनच्या स्क्रीनवर प्ले होणारा व्हिडिओ टीव्हीवर पाहता येईल. तसेच, ते वन प्लसच्या अ‍ॅपशी देखील कनेक्ट केले जाऊ शकते. या टीव्हीची किंमत 45,999 रुपये आहे. परंतु 28 टक्के डिस्काउंट ऑफरनुसार हा टीव्ही 32,999 रुपयांना खरेदी करता येत आहे. यासह टीव्हीवर 1,500 रुपयांपर्यंतचा कॅशबॅक आणि 2,820 रुपयांचा एक्सचेंज बोनस मिळत आहे.

Redmi 126 cm (50 inches)

50 इंचांमध्ये दुसरा सर्वाधिक विकला जाणारा टीव्हीमध्ये रेडमीचा समावेश होतो. या टीव्हीला 50-इंच सेगमेंटमध्ये सर्वाधिक रिव्ह्यू मिळाले आहेत. टीव्हीमध्ये 4K अल्ट्रा एचडी रिझोल्यूशन आहे. 3 HDMI आणि 2 USB पोर्ट आहेत. टीव्हीमध्ये डॉल्बी ऑडिओ, DTS व्हर्च्युअल टेक्नॉलॉजीसह 30 वॅट्स साउंड आउटपुट आहे. यात व्हॉईस असिस्टंट आणि अलेक्सा फीचर देखील आहे. या टीव्हीची किंमत 44,999 रुपये आहे परंतु या सेल अंतर्गत टीव्हीवर 36 टक्क्यांची सूट मिळत आहे. त्यानुसार 28,999 रुपयांना हा टीव्ही तुम्ही खरेदी करू शकता. यासह टीव्हीवर 1,500 रुपयांपर्यंतचा कॅशबॅक आणि 2,820 रुपयांचा एक्सचेंज बोनस आहे. या सर्व ऑफर्स लक्षात घेता तुम्ही हा टीव्ही 25 हजार रुपयांपेक्षा कमी किमतीत खरेदी करू शकतात.

Sony Bravia 139 cm (55 inches)

नुकताच लॉन्च झालेला सोनीचा हा 55 इंचाचा टीव्ही तिसऱ्या क्रमांकावर आहे. यातील 65 इंच, 55 इंच आणि 43 इंच हे तिन्ही मॉडेल्स बेस्ट सेलर आहेत. हा अल्ट्रा एचडी स्मार्ट एलईडी गुगल टीव्ही आहे. यात अलेक्सा सपोर्ट देखील आहे. टीव्हीमध्ये Google Play, Chromecast, Apple Airplay आणि Apple Homekit सारखे फीचर्स देखील आहेत. टीव्हीमध्ये डॉल्बी ऑडिओ आणि क्लिअर फेज ऑडिओ गुणवत्तेसह 20W आउटपुटसह ओपन बॅफल स्पीकर आहेत. या टीव्हीची किंमत 99,900 रुपये आहे. परंतु या सेलमध्ये ऑफर अंतर्गत 39 टक्क्यांच्या सुटसह तुम्हाला हा टीव्ही खरेदी करता येणार आहे. त्यानुसार तुम्हाला हा टीव्ही 60,990 रुपयांमध्ये उपलब्ध होईल. या टीव्हीवर 1,500 रुपयांपर्यंतचा कॅशबॅक आणि 2,820 रुपयांचा एक्सचेंज बोनस देखील आहे.