मुंबई: लघु मध्यम व्यवसायांना (SMB) पाठिंबा देण्याची आपली वचनबद्धता सुरू ठेवत अॅमेझॉन इंडियाने (Amazon India) रविवारी आपला 'ग्रेट इंडियन फेस्टिवल' (Amazon GIF) 3 ऑक्टोबर 2021 पासून सुरू करणार असल्याची घोषणा केली आहे. 'ग्रेट इंडियन फेस्टिवल'साठी (Amazon great Indian festival sale) अॅमेझॉन पूर्णपणे तयार असल्याचे कंपनीकडून सांगण्यात आले आहे. अॅमेझॉनने आपल्या निवेदनात म्हटले की जीआयएफ फेस्टिव्हल लाखो छोट्या विक्रेत्यांना समर्पित आहे. यामध्ये 450 शहरांमधील 75 हजारांहून अधिक स्थानिक दुकानांचा समावेश आहे. जे देशभरातील ग्राहकांना उत्पादनांची अनोखी निवड सुविधा उपलब्ध करून देतात.

कंपनीने एका निवेदनात म्हटले की, "आमच्या ग्राहकांचा विश्वास आणि आमच्या विक्रेत्यांचा, विशेषत: लाखो लहान विक्रेते आणि संपूर्ण भारतातील हजारो स्थानिक दुकानदारांचा लाभ याला आमचे सर्वोच्च प्राधान्य आहे. अॅमेझॉन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल (Amazon Great Indian Festival) आता 3 ऑक्टोबर 2021 रोजी सुरू होईल आणि नेहमीप्रमाणे प्राइम मेंबर्सना याचा लाभ लवकर मिळणार आहे.(Amazon Great Indian Festival Sale: Good news for customers! Amazon's 'Great Indian Festival' sale will start from October 3)

शॉपिंग फेस्टिव्हलमध्ये अॅमेझॉन विक्रेत्यांकडून अॅमेझॉन लाँचपॅड, अॅमेझॉन सहेली, अॅमेझॉन कारिगर यांसारख्या विविध कार्यक्रमांसह शीर्ष भारतीय आणि जागतिक ब्रँडच्या अंतर्गत उत्पादनांचे प्रदर्शिन भरवणार आहे. या फेस्टिव्हलमध्ये सॅमसंग, वनप्लस, झिओमी, सोनी, अॅपल, बोट, लेनोवो, एचपी, आसुस, फॉसिल, लेवीज, बीबा, अॅलन सॉली, आदिदास, इत्यादी शीर्ष ब्रॅण्डचे 1,000 हून अधिक नवीन उत्पादन लाँच होणार आहेत.

भारतातील अॅमेझॉन व्यवसायाचे ग्राहक त्यांच्या नियमित व्यवसायिक खरेदीसाठी किंवा कॉर्पोरेट भेटवस्तूंसाठी त्यांच्या ग्राहकांना किंवा कर्मचाऱ्यांना विशेष ऑफर, घाऊक सूट, कमी उत्सव मूल्य ऑफर, कॅशबॅक, बक्षिसे आणि बरेच काही मिळवू शकतील.