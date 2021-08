मुंबई : ईकॉमर्समधील दिग्गज कंपनी अॅमेझॉन इंडिया (Amazon India) लोकांना पैसे कमविण्याची संधी देत ​​आहे. आपण देखील वेळेचे बंधन नसलेली नोकरी शोधत असाल तर आपल्यासाठी ही सर्वोत्कृष्ट संधी आहे. तुम्ही तुमच्या इच्छेनुसार काम करून महिन्याला 55,000 ते 60,000 रूपये कमवू शकता. कसे ते जाणून घेऊया. (Amazon Job: Earn 50 to 60 thousand salary by working with Amazon; You can choose your favorite time for work)Also Read - Amazon सोबत मिळून कमवा दरमहा 50 ते 60 हजार रुपये, रोज 4 तास करावे लागेल हे काम

Amazon भारतात आपला व्यवसाय वाढवत आहे. यासाठी उत्पादनांच्या वितरणाची वेळ कमी करणे ही सर्वात महत्वाची बाब आहे. त्यामुळेच सध्या कंपनी जवळजवळ प्रत्येक शहरात डिलिव्हरी बॉय (Delivery Boy) शोधत आहे. यात ग्राहकांचे पॅकेज गोदामातून उचलून त्यांच्या घरी पाठवावे लागते. आपण हे काम करू इच्छित असल्यास आपण आपल्या जवळच्या Amazonच्या गोदामाशी संपर्क साधू शकता.

आवडीच्या वेळात करू शकता काम

कंपनीनुसार एका डिलिव्हरी बॉयला (Delivery Boy) एका दिवसात 100 ते 150 पॅकेज वितरित करावे लागतात. हे सर्व वेअरहाऊसपासून 10 किंवा 15 किलोमीटरच्या परिघातील असतात. त्यामुळे हे काम 4 ते 5 तासांमध्ये सहज पूर्ण होते आणि उर्वरित आपल्या काम करण्याच्या पद्धतीवर अवलंबून असते. या कामाचे वैशिष्ट्य म्हणजे उत्पादनांचे वितरण सकाळी 7 ते रात्री 8 या वेळेत आहे. अशा परिस्थितीत आपण आपल्या आवडीच्या टाईम स्लॉटमध्ये हे काम करू शकता.

स्वत:ची दुचाकी आणि ड्रायव्हिंग लायसन्स आवश्यक

या पदासाठी अर्ज करायचा असल्यास आपल्याला या लिंकवर httpslogics.amazon.inapplynow क्लिक करावे लागेल. लक्षात ठेवा की डिलिव्हरी बॉय होण्यासाठी आपल्याकडे पदवी असणे आवश्यक आहे. आपण शाळा किंवा महाविद्यालय उत्तीर्ण असल्यास आपल्याकडे उत्तीर्ण प्रमाणपत्र असणे आवश्यक आहे. डिलीव्हरीसाठी आपल्याकडे स्वतःची बाईक किंवा स्कूटर असणे आवश्यक आहे. दुचाकी किंवा स्कूटरचा विमा आणि आरसी वैध असावे. तसेच अर्जदाराकडे ड्रायव्हिंग लायसन्स देखील असणे गरजेचे आहे.

दरमहा करू शकता 55,000 ते 60,000 कमाई

Amazon मध्ये डिलिव्हरी बॉयला 12000 ते 15000 रुपयांपर्यंत फिक्स पगार मिळतो. पेट्रोल तुम्हाला स्वत: टाकावे लागेल. परंतु जर आपण प्रोडक्टच्या डिलिव्हरीनुसार पगार घेत असाल तर आपल्याला प्रत्येक पॅकेज देण्यासाठी 10 ते 15 रुपये मिळतात. डिलिव्हरी सर्व्हिस प्रोव्हायडरनुसार जर कोणी एका महिन्यासाठी काम करत असेल आणि दररोज 150 पॅकेजेस वितरित करत असेल तर एखादी व्यक्ती सहजपणे महिन्याला 55,000 ते 60,000 रुपयांची कमाई करू शकते. (Amazon Job: Earn 50 to 60 thousand salary by working with Amazon; You can choose your favorite time for work)