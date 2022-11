Amazon च्या कर्मचाऱ्यांची चिंता वाढली, कंपनी करु शकते 10 हजार कर्मचाऱ्यांची कपात

Amazon Lay Off : जगातील आघाडीच्या कंपन्यांमध्ये कर्मचाऱ्यांची कपात (Reduction of employees) करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. अमेरिकेतील टेक्नॉलॉजी आणि ई-कॉमर्स क्षेत्रातील दिग्गज अ‍ॅमेझॉनने (Amazon) आर्थिक मंदीच्या पार्श्‍वभूमीवर आपल्या काही कर्मचाऱ्यांना काढून टाकण्याससुरुवात केली आहे. अ‍ॅमेझॉन हजारो कर्मचार्‍यांना काढून टाकण्याची आणि खर्चात कपात करण्याच्या उपायांची अंमलबजावणी करण्याची योजना आखत आहे. कारण मागील काही तिमाही फायदेशीर नसल्याचे अहवालात समोर आले आहे. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार कंपनी या आठवड्याच्या सुरुवातीला 10,000 कर्मचार्‍यांना काढून टाकू शकते. ज्या विभागांमध्ये नोकऱ्या कमी होतील त्यामध्ये कंपनीचे डिव्हाइस यूनिट (Device Unit), रिटेल डिव्हिजन (Retail Division) आणि एचआर (HR) विभाग यांचा समावेश आहे.

न्यूयॉर्क टाइम्सच्या अहवालानुसार, अ‍ॅमेझॉनमध्ये सुमारे 10,000 कर्मचाऱ्यांना कामावरून कमी केले जाईल. अ‍ॅमेझॉनच्या इतिहासातील ही सर्वात मोठी कर्मचारी कपात असेल. जगभरात 1.6 मिलियनहून अधिक लोक Amazon कंपनीमध्ये काम करतात.

Amazon plans to lay off approximately 10,000 people in corporate & technology jobs as soon as this week, New York Times reported

Job cuts will focus on Amazon’s devices organisation, its retail division and human resources, reports NYT pic.twitter.com/1n6iPcmSJ0

— ANI (@ANI) November 14, 2022