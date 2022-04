Ambedkar Jayanti 2022 Wishes & Messages : भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जयंती 14 एप्रिले रोजी देशभरात अतिशय उत्साहात साजरी (bhim jayanti images marathi) केली जाते. डॉ. आंबेडकर यांनी समाजातील दिन दुबळे आणि उपेक्षितांसाठी आवाज उठवला. त्यांना समाजात समान दर्जा मिळवून दिला. डॉ. भीमराव आंबेडकर यांनी समाजातील असमानतेवर बोट ठेवून तळागाळातील लोकांचा आवज बनले. दलितांना त्यांचे हक्क मिळवून देण्यासाठी बाबासाहेबांनी मोलाचे (Dr.Babasaheb ambedkar Jayanti Wishes in Marathi) योगदान दिले. याशिवाय बाबासाहेबांचे भारताच्या सामाजिक, राजकीय आणि आर्थिक क्षेत्रात अतुलनिय योगदान आहे. त्यामुळेच त्यांना “आधुनिक भारताचा निर्माता” देखील (Dr.Babasaheb ambedkar Jayanti status in marathi) म्हणतात. आंबेडकर जयंतीनिमित्त आम्ही तुमच्यासाठी काही प्रसिद्ध मेजेस, सुविचार, स्टेटस, शुभेच्छा संदेश, एसएमएस, कोट्स,भीम जयंती स्टेटस, 14 एप्रिल स्टेटस घेऊन आलो आहेत. हे पाठवून तुम्ही तुमच्या मित्रांना आणि प्रियजनांना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जयंतीच्या शुभेच्छा देऊ शकता. (Ambedkar Jayanti 2022 Wishes & Messages, shubhechha in marathi, bhim jayanti quotes, images, wishes, status, sms in marathi,)Also Read - Happy Holi Marathi Message: होळीनिमित्त प्रियजनांना मराठीतून द्या शुभेच्छा, पाठवा हे संदेश

दलितांचे ते तलवार होऊन गेले

अन्याया विरुद्ध प्रहार होऊन गेले,

होते ते एक गरीबच पण या जगाचा

कोहिनूर होऊन गेले,

जग खूप रडवीत होता

त्यांना पण ते या जगाला

घडवून गेले,अरे या मूर्खाना अजून कळत

कस नाही,वर्गाच्या बाहेर बसून सुद्धा

त्यांनी या भारताचे संविधान लिहून गेले.

भीम जयंतीच्या हार्दिक शुभेच्छा.

सजली अवघी धरती पाहण्या तुमची किर्ती

तुम्ही येणार म्हटल्यान

नसानसांत भरली स्फूर्ती

आतुरता फक्त आगमनाची

जयंती माझ्या बाबांची.

भीम जयंती शुभेच्छा.

१४ एप्रिल म्हणजे

आमच्या जीवनाची पहाट

१४ एप्रिल म्हणजे मानवतेची लाट

१४ एप्रिल म्हणजे सुखाची भरभराट

१४ एप्रिल म्हणजे समृद्धीची वाट

१४ एप्रिल म्हणजे मनूचा थरथराट

१४ एप्रिल म्हणजे बुदधाशी गाठ

१४ एप्रिल म्हणजे विजयाचा थाट!

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या जयंतीनिमित्त विनम्र अभिवादन.

निळ्या रक्ताची धमक बघ

स्वाभिमानाची आग आहे,

घाबरू नको कुणाच्या बापाला

तू भीमाचा वाघ आहे…..

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जयंतीच्या हार्दिक शुभेच्छा.

‘मनुस्मृती’दहन करून “भारतीय महिलांना”

स्वातंत्र्य देणाऱ्या महामानवास कोटी-कोटी प्रणाम.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जयंतीच्या हार्दिक शुभेच्छा.

हवा वेगाने नव्हती हवे पेक्षा त्यांचावेग होता…

अन्याया विरुद्ध लढण्याचा त्यांचा इरादा नेक होता….!

असा रामजी बाबांचा लेक भीमराव आंबेडकर

लाखात नाहीतर तर जगात एक होता….!

भीम जयंतीच्या हार्दिक शुभेच्छा.

फुलांची कथा बहरांनी लिहिली होती

ताऱ्यांनी रात्रीची कथा लिहिली

आम्ही कोणाचे गुलाम नाही

कारण बाबासाहेबांनी आमचे जीवन लिहिले!

भीमजयंतीच्या हार्दिक शुभेच्छा.

मोजू तरी कशी उंची तुमच्या कर्तृत्वाची

तुम्ही जगाला शिकवली व्याख्या माणुसकीची

तुम्ही देवही नव्हता,तुम्ही देवदूतही नव्हते

तुम्ही माणसातल्या माणुसकीची पूजा करणारे

खरे महामानव होते.

भीम जयंतीच्या हार्दिक शुभेच्छा.

ज्या व्यक्तीस भारतात पुस्तके वाचू दिली नाहीत,

त्याच व्यक्तीने असे पुस्तक (भारतीय संविधान)

लिहिले की, ज्याने भारत देश चालतोय.

डॉ. बाबसाहेब आंबेडकर जयंतीच्या शुभेच्छा!

डोक्यावरचे ऊन कमी झालं की,

रक्तात पेटलेली आग विझल्यासारखी वाटते

मग मी वाचत असतो ,

ऊर्जा भंडार भीमसूर्याला आग परत

थेट काळजामध्ये पेटते.

भीम जयंतीच्या हार्दिक शुभेच्छा.

विश्वरत्न, विश्वभूषन, भारतरत्न,महाविद्वान,

महानायक, अर्थशास्त्री, महान इतिहासकार,

संविधान निर्मिता, क्रांतीसुर्य, युगपुरुष,

परमपूज्य बोधीसत्व, महामानव,

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना कोटी कोटी प्रणाम.

दगड झालोतर दिक्षाभुमीचा होईल,

माती झालोतर चैत्यभूमीचा होईल,

हवा झालोतर भीमाकोरेगावची होईल,

पाणी झालो तर चवदार तळ्याचे होईल,

आणि जर पुन्हा मानव म्हणून जन्म मिळाला

तर आई शपथ ,फक्त आणि फक्त

जय भीमवालाच होईल.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जंयती निमित्त हार्दिक शुभेच्छा

आम्हा नको बा भीमा, त्या कागदी नोटांवर कारण,

नाव त्यांचे आहे साऱ्या जगाच्या ओठांवर…

असतील किती नोटांवले पण, कायदा भीमाच्चा

नाचवतोय साऱ्यांना, एका बोटावर…

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जयंतीच्या शुभेच्छा!

ज्यांच्यामुळे लाखों घरांचा उद्धार झाला,

दीन दुबळ्यांना जगण्याचा अधिकार मिळाला…

कोटी कोटी अभिवादन त्या महामानवाला

ज्यांनी संविधान रुपी समतेचा अधिकार दिला…

डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर जयंतीनिमित्त

सर्वांना हार्दिक शुभेच्छा.

माझ्या बाबासाहेबांचं काम एवढे

मोठे त्यांच्यापुढे वाटतात चंद्र-सुर्य ही छोटे.

डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर

जयंतीच्या हार्दिक शुभेच्छा.