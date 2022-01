America Advisory India Travel: अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जो बायडेन (President of America Joe Biden) यांच्या नेतृत्त्वातील प्रशासनाने भारतात प्रवास (Travel in India) करू इच्छिणाऱ्या अमेरिकन नागरिकांना (American citizen) महत्त्वाची सूचना दिली आहे. अमेरिकन प्रशासनाने अमेरिकन नागरिकांना भारतात न फिरण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. कोरोनाचा (COVID 19) वाढता संसर्ग, बलात्काराच्या वाढत्या घटना आणि जम्मू-काश्मीरमध्ये (Jammu and Kashmir) वाढता दहशतवाद (terrorism) या पार्श्वभूमीवर या सूचना देण्यात आल्या आहेत. अमेरिकन नागरिकांनी भारतात प्रवास करण्यापूर्वी पूनर्विचार करावा, असा सल्ला (Advice) देखील जो बायडन प्रशासनने दिला आहे.Also Read - Republic Day 2022 Parade : प्रजासत्ताक दिनी परेडसाठी जाणाऱ्यांसाठी दिल्ली पोलिसांकडून गाईडलाईन्स जारी

अमेरिकेच्या सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोलने (American Center For Disease Control) भारतातील कोरोनाबाधित रुग्णसंख्या लक्षात घेता लेव्हल 3 (Leval 3) स्टेज प्रवास आणि आरोग्यविषयक नोटीस बजावली आहे. त्यानंतर जो बायडेन प्रशासनने भारतात प्रवास करणाऱ्या अमेरिकन नागरिकांसाठी मार्गदर्शक तत्त्वे जाहीर केले आहेत. भारतात बलात्काराच्या घटनांमध्ये मोठी वाढ झाली आहे. तसेच जम्मू-काश्मीरमध्ये दहशतवादाच्या घटना देखील अलिकडे वाढल्या आहेत, त्यामुळे नागरिकांनी भारतात कोणताही प्रवास करू नये, असा इशारा देण्यात आला आहे.

भारत-पाकिस्तानच्या सीमा लगत जाऊ नका (India-Pakistan Border)

अमेरिकन नागरिकांनी भारतातील दहशतवाद आणि नागरी अशांतता लक्षात घेता जम्मू आणि काश्मीर राज्यात, त्याचबरोबर पूर्व लडाख व त्याची राजधानी लेहमध्ये प्रवास करू नये, असे अमेरिकन प्रशासनाने जारी केलेल्या नोटीसमध्ये सांगण्यात आले आहे.

जो बायडेन प्रशासनानुसार, भारत-पाकिस्तान सीमेचा 10 किलोमीटर अंतरादरम्यान प्रवास करू नये. कारण सशस्त्र संघर्ष होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. भारतीय अधिकाऱ्यांच्या अहवालात भारतात बलात्कार हा सर्वात वेगाने वाढणाऱ्या गुन्ह्यांपैकी आहे. लैंगिक अत्याचाराचे हिंसक गुन्हे पर्यटन आणि इतर ठिकाणी घडले आहेत. त्यामुळे भारतात फिरण्यासाठी जाणार असाल तर पूनर्विचार करा. भारताला लेव्हल 3 ट्रॅव्हल अॅडव्हायझरीमध्ये ठेवत यूएस स्टेट डिपार्टमेंटने (US State Department Travel Advisory) कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर त्यांच्या प्रवासाचा पूनर्विचार करण्याचा इशारा दिला आहे.