Amul Milk Price Hike : महागाईमुळे (inflation) सर्वसामान्य जनता आधीच त्रस्त झाली आहे. त्याता आता देशवासीयांची सर्वात जास्त पसंती असलेल्या अमूल दुधाच्या किमतीत (Amul Milk Price) वाढ झाली आहे. त्यामुळे सर्वासामान्यांच्या खिशाला आणखी कात्री लागणार आहे. अमूल दुधाच्या किमतीमध्ये प्रति लीटर दोन रुपयांनी वाढ (Amul Milk Price Hike) करण्यात आली आहे. 1 मार्च म्हणजेच मंगळवारपासून ही नवीन दरवाढ लागू होणार आहे.Also Read - Veer Savarkar Death Anniversary 2022 : स्वातंत्र्य लढ्याला गती देणाऱ्या वीर सावरकरांचे 'हे' विचार तुम्हाला देतील देशभक्तीची प्रेरणा!

AMUL increases the price of milk by Rs 2. The prices will come into effect from tomorrow (March 1, 2022) pic.twitter.com/R2IeDQFtOo

— ANI (@ANI) February 28, 2022