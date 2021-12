मुंबई: तामिळनाडूमधील कुन्नूरजवळील जंगलात (Tamil nadu Kannur Forest) बुधवारी झालेल्या हेलिकॉप्टरच्या अपघातात (Helicopter Crash) देशाचे पहिले चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ (CDS) जनरल बिपिन रावत (General Bipin Rawat death) यांचं निधन झाले. अपघात इतका भीषण होता, की यात बिपिन रावत, त्यांची पत्नी सौ. मधुलिका रावत यांच्यासह 13 जणांचा मृत्यू झाला. या दु:खद घटनेनंतर संपूर्ण देश शोकसागरात बुडाला आहे. देशासोबतच जगभरातीलही अनेक लोक बिपिन रावत यांच्या भारतीय लष्करातील योगदानाला सॅल्यूट करत आपल्या संवेदना व्यक्त करत आहेत. अशातच अमूल कंपनीनं (Amul India) देखील जनरल बिपिन रावत यांना अनोखी श्रद्धांजली वाहिली आहे. अमूलद्वारा जनरल रावत यांना श्रद्धांजली वाहणारं एक कार्टून शेअर करण्यात आलं आहे.

अमूल कंपनीनं आपल्या ट्विटर हँडलवर सीडीएस जनरल बिपिन रावत (Amul Pays Tribute To General Bipin Rawat) यांना श्रद्धांजली दिली आहे. सीडीएस जनरल बिपिन रावत यांना लष्करातील गणवेशात दाखवून ‘हर सैनिक के लिए यार थे वे, दुश्मन के लिए तलवार थे वे.’, असंही कॅप्शन लिहिलं आहे.

#Amul Topical: Tribute to the Chief of Defence Staff… pic.twitter.com/suijO7YZWa

